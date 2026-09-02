Представлены смарт-часы Huawei Watch Д3: измерение давления и высокая автономность

·18·Технологии
Представлены смарт-часы Huawei Watch Д3: измерение давления и высокая автономность

Официально представлено третье поколение смарт-часов Huawei Watch Д3, известных своей функцией круглосуточного мониторинга артериального давления медицинского уровня. По данным Иксбт.ком, новое устройство оснащено более компактным корпусом и увеличенным экраном, предлагая пользователям еще более продвинутые возможности для контроля здоровья. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основное внимание уделено системе измерения артериального давления. Предыдущая модель Watch D2 уже поддерживала сертифицированный медицинский 24-часовой амбулаторный мониторинг артериального давления (АБПМ), а новые Watch D3 развивают эту важную концепцию, делая контроль здоровья в повседневной жизни еще удобнее.

Изменения в экране и дизайне

Была проделана значительная работа над внешним видом и эргономикой. Диагональ АМОЛЭД-дисплея устройства была увеличена с 1,82 до 1,92 дюйма. Несмотря на это, размеры корпуса уменьшились: его габариты составляют 46,5 × 38,8 × 11,4 мм (для сравнения, модель Watch D2 имела размеры 48 × 38 × 13,3 мм).

При этом вес часов остался прежним — 40 граммов. Разрешение экрана по-прежнему составляет 409 × 480 пикселей, однако из-за увеличения диагонали плотность пикселей немного изменилась с 347 до 328 ппи.

Технические возможности и ценовая политика

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 540 мА·ч, что обеспечивает до шести дней автономной работы от одного заряда. Что касается связи и интерфейсов, внедрены Bluetooth 6.0 и модуль NFC с поддержкой бесконтактных платежей через Curve Пай.

С точки зрения программного обеспечения новый гаджет успешно работает со смартфонами на базе Android 8, iOS 13 и более новых версий операционных систем. В настоящее время Huawei Watch Д3 доступны для заказа на европейском рынке по цене 450 евро.

В честь начала продаж также предлагаются специальные акции:

  • До 30 сентября действует скидка в размере 20 евро по специальному промокоду.
  • Владельцы предыдущих моделей Watch D при переходе на новую модель могут сэкономить дополнительные 100 евро.
  • Первым покупателям в качестве бонуса бесплатно предоставляются наушники ФриБудс SE4 или весы Скале 3.

HuaweiСмарт-часыHuawei Watch D3ТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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