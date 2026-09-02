Acer представила ультралегкий ноутбук Свифт Бладе 14
Согласно данным Иксбт.ком, компания Acer пополнила свою популярную линейку ноутбуков Свифт новым флагманским устройством. Анонсированная модель Свифт Бладе 14 весом всего 799 граммов стала одним из самых легких 14-дюймовых ноутбуков в мире, что стало важным шагом на рынке компактных гаджетов. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Корпус этого высококлассного портативного компьютера изготовлен из магниево-алюминиевого сплава и углеродного волокна для обеспечения прочности. Габариты устройства составляют 313 × 217 × 13 мм, при этом версия с ОЛЭД-экраном немного толще — 14 мм.
Технические возможности и производительностьВнутри устройства установлены процессоры Intel семейства Вилдкат Лаке. Покупателям предлагаются модели с чипами Коре 7 350, Коре 5 320, Коре 5 315 и Коре 3 304. Также ноутбук оснащается 12 GB оперативной памяти ЛПДДР5-6400 и ССД-накопителями PCIe 4.0 объемом до 1 TB.
Емкость аккумулятора составляет 50 Wh, что обеспечивает пользователям достаточную автономность для выполнения повседневных задач. Среди возможностей беспроводной связи присутствуют современные технологии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, гарантирующие стабильное соединение.
Характеристики дисплея и интерфейсыПроизводитель предлагает покупателям несколько вариантов 14-дюймовых экранов с соотношением сторон 16:10. Начальные ИПС и ОЛЭД-панели имеют разрешение 1920 × 1200 пикселей, частоту обновления 60 Hz и яркость 300 нит, при этом ОЛЭД-версия обеспечивает 100% охват цветового пространства ДКИ-П3.
Модель в топовой конфигурации оснащается высококачественным ОЛЭД-экраном с разрешением 2880 × 1800 пикселей, частотой 90 Hz и пиковой яркостью 400 нит. Интерфейсные возможности включают три порта USB 3.2 Ген 1 Тйпе-К, аудиовыход 3,5 мм и два динамика мощностью по 2 В каждый.
Согласно сообщению источника, продажи Acer Свифт Бладе 14 запланированы на декабрь 2026 года. Поскольку производитель пока не раскрыл информацию о ценах на новый ноутбук, стоимость устройства ожидается в ближайшие месяцы.
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