Судьба двухголовой ящерицы поразила всех

·8·Мир
Судьба двухголовой ящерицы поразила всех

Завоевавший любовь множества людей по всему миру двухголовый гекон по кличке Саймон и Гарфанкел был усыплен из-за того, что отказался от еды и сильно потерял в весе.

Это пресмыкающееся прожило почти два месяца. Всех поражало то, что обе его головы могли питаться самостоятельно.

Однако ухаживавший за геконом центр Рокстар Гекос сообщил, что в последние дни он стал вялым, перестал есть и похудел. После этого смотрители приняли тяжелое решение и были вынуждены его усыпить.

Как рождаются ящерицы-геконы?

Саймон и Гарфанкел неожиданно вылупились 29 июня в селекционном центре супружеской пары на северо-востоке Пенсильвании. Ничего необычного в яйце замечено не было, но из него появился двухголовый гекон.

Смотрители поначалу сомневались, что он проживет долго, так как животные с таким отклонением часто сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем.

Тем не менее, гекон развивался хорошо. На следующий день после вылупления он даже самостоятельно перелинял. Его поместили в специально оборудованный вольер, чтобы ему было легче добраться до еды.

В четырехнедельном возрасте он весил всего 1,8 грамма. Обе головы питались независимо друг от друга, и ни одна из них не доминировала над другой. При этом строение тела не позволяло им кусать друг друга.

У Саймона и Гарфанкела наблюдалась дицефалия — крайне редкая аномалия развития, из-за которой животное рождается с двумя головами. В научной публикации 2010 года отмечалось, что к тому времени в трех семействах ящериц было зафиксировано всего четыре таких случая.

Обычно здоровые реснитчатые бананоеды при содержании человеком живут 15–20 лет. Однако точная продолжительность жизни для двухголовых геконов не установлена.

Поклонники, следившие за судьбой Саймона и Гарфанкела, тяжело восприняли новость об их гибели. Многие выразили надежду дождаться их взросления, направив смотрителям слова соболезнования и благодарности.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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