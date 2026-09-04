Опубликованы курсы валют на 7 сентября
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 9,70 сума и составил 11 785,30 сума.
• Евро подешевел на 3,01 сума и составил 13 695,70 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,33 сума и составил 136,13 сума.
• Фунт стерлингов вырос на 31,70 сума и составил 15 949,05 сума.
• Японская иена снизилась на 0,14 сума и составила 75,42 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 21 сум и составил 14 564,14 сума.
• Китайский юань подорожал на 0,70 сума и составил 1 756,14 сума.
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