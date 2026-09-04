Опубликованы курсы валют на 7 сентября

·131·Экономика
Опубликованы курсы валют на 7 сентября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 9,70 сума и составил 11 785,30 сума.

• Евро подешевел на 3,01 сума и составил 13 695,70 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,33 сума и составил 136,13 сума.

• Фунт стерлингов вырос на 31,70 сума и составил 15 949,05 сума.

• Японская иена снизилась на 0,14 сума и составила 75,42 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 21 сум и составил 14 564,14 сума.

• Китайский юань подорожал на 0,70 сума и составил 1 756,14 сума.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены курсы валюat на 5 сентябряОбъявлены курсы валюat на 5 сентябряСегодня, 11:10«Куда утели 314 триллионов сумов?»: Президент высказался о резкой разнице в сокращении бедности«Куда утели 314 триллионов сумов?»: Президент высказался о резкой разнице в сокращении бедностиСегодня, 09:20Валютные резервы Беларуси выросли на 1 миллиард долларов за месяц...Валютные резервы Беларуси выросли на 1 миллиард долларов за месяц...Вчера, 22:37Доллар и евро подешевели: Центробанк России опубликовал новые курсыДоллар и евро подешевели: Центробанк России опубликовал новые курсыВчера, 22:32Революционные изменения в сокращении бедности — вопрос «Есть ли залог?» больше не задаетсяРеволюционные изменения в сокращении бедности — вопрос «Есть ли залог?» больше не задаетсяВчера, 18:01Опубликованы курсы валют на 4 сентябряОпубликованы курсы валют на 4 сентябряВчера, 17:48
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 2 сентября
Объявлены курсы валют на 2 сентября
2 сентября ожидается рост курса доллара
2 сентября ожидается рост курса доллара
Объявлены валютные курсы на 13 августа
Объявлены валютные курсы на 13 августа
Объявлены курсы валют на 25 августа
Объявлены курсы валют на 25 августа
Объявлены курсы валют на 27 августа
Объявлены курсы валют на 27 августа
27 августа ожидается рост курса доллара
27 августа ожидается рост курса доллара
Объявлены курсы валют на 26 августа
Объявлены курсы валют на 26 августа
Объявлены курсы валюat на 28 августа
Объявлены курсы валюat на 28 августа