Возможности линии атаки представителя Английской Премьер-лиги «Лидса» находятся в центре внимания экспертов. Бывший игрок клуба Гордон Стракан в интервью изданию GOAL выразил обеспокоенность по поводу объема работы и физического давления, оказываемого на основного нападающего команды Доминика Калверт-Льюина. Отсутствие дополнительных шагов по усилению состава после закрытия летнего трансферного окна вызывает дискуссии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Высказавшись в сотрудничестве с Гросвенор Sport, легенда «Лидса» подчеркнул, насколько важен Доминик Калверт-Льюин для команды. 29-летний игрок сборной Англии, перешедший на правах свободного агента после девяти лет карьеры в «Эвертоне», проявил себя уже в первом сезоне, сумев забить 14 голов в Премьер-лиге. За последний год его проблемы с травмами значительно уменьшились, и он активно начал новый сезон.

Альтернативные варианты в атаке и вопрос нагрузки

В «Лидсе» за спиной Калверт-Льюина есть такие футболисты, как Лукас Нмеча и Ноа Окафор, также после аренды в «Реал Мальорке» вернулся Матео Джозеф. Однако ни одного из них нельзя назвать стабильным и результативным форвардом. В сезоне 2026 года было решено отказаться от идеи покупки нового нападающего за большие деньги, сосредоточив всё внимание на возможностях Калверт-Льюина.

Гордон Стракан отметил, что наблюдал за игрой в воскресенье и что ничья на выезде против «Брентфорда» — это важный балл. В то же время он подчеркнул, что Доминик Калверт-Льюин постоянно сталкивается с жесткими ударами и физическим давлением со стороны защитников соперника.

Необходимость распределения нагрузки на поле

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Согласно аналитике футбольных экспертов и источникам, близким к данным, для сохранения физического и психологического состояния нападающего ему необходимы партнеры, которые будут помогать. По мнению Стракана, рядом с Калверт-Льюином должен быть полузащитник, играющий на позиции «десятки» или действующий в непосредственной близости. Это позволит сократить вдвое количество ударов и столкновений, приходящихся на основного форварда.

В настоящее время перед руководством и тренерским штабом «Лидса» стоит задача сохранить физическое состояние главного бомбардира на протяжении сезона и правильно распределить нагрузку. Если команда не сможет решить эту проблему, риск получения травмы Калверт-Льюином возрастет, что может повлиять на общие результаты.