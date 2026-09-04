В Кашкадарье неожиданно выпал снег

·67·Узбекистан
В Кашкадарье неожиданно выпал снег

Сегодня, 4 сентября, в высокогорных районах Государственного заповедника «Гиссар» в Кашкадарьинской области неожиданно выпал снег. В регионе резко понизилась температура воздуха, наблюдалась холодная погода. Об этом сообщили в Национальном комитете по экологии и изменению климата.

Как отмечается, снегом покрылись высокогорные участки Миракинского и Гелонского отделений заповедника. Также в «Гиссаре» было зафиксировано резкое похолодание.

Для информации: Государственный заповедник «Гиссар» был создан в 1983 году в Кашкадарьинской области. Основной целью образования заповедника является сохранение в первозданном виде природных комплексов северо-западных отрогов Гиссарского хребта, изучение происходящих в них природных процессов, внедрение на практике научных основ охраны природы, а также сбережение и защита редких видов флоры и фауны дикой природы.

Qorli tog‘ cho‘qqisining ustini quyuq bulutlar qoplab turibdi.

Территория заповедника состоит из Гелонского, Миракинского, Танхоздарьинского и Кызылсуйского отделений.

В настоящее время выпадение снега и резкое похолодание в высокогорных районах заповедника привлекают всеобщее внимание. Это еще раз продемонстрировало уникальность горного климата и природных условий данной местности.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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