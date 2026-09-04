Вдова журналиста раскрыла секрет о Месси

Журналистка Вероника Брунати выразила благодарность Лионелью Месси, объявившему об уходе из сборной Аргентины, в трогательной статье. В ней журналистка рассказала, как Месси предложил ей помощь после того, как в 2014 году погиб ее муж, журналист Хорхе «Эль Топо» Лопес.

Хорхе «Эль Топо» Лопес трагически погиб во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии, когда автомобиль, управляемый преступниками, пытавшимися скрыться от полиции, протаранил такси. Его смерть стала тяжелым испытанием для Брунати и ее детей.

Брунати написала, что после трагедии Месси пригласил ее на тренировочную базу «Жоан Гампер». Футболист обнял журналистку и спросил ее: «Что я могу сделать для тебя, Агус и Лусии?»

Тот факт, что Месси запомнил имена ее двоих детей, произвел на Брунати особенное впечатление. По словам журналистки, Месси еще раз подчеркнул, что готов ей помочь.

Брунати вспомнила, что попросила у него не материальной или какой-либо другой помощи, а лишь о встрече с ее детьми:

«Месси сказал мне: «Я хочу вам помочь. Что я могу сделать для них?» А я ответила: «Будьте Лионельем Месси. Мои дети будут счастливы увидеть вас. Они много плачут. Я просто хочу снова увидеть их улыбки», — пишет журналистка.

Брунати подчеркнула, что Месси придал ей сил и вдохновения для преодоления тяжелых дней. По ее словам, футболист оказал ей психологическую поддержку, чтобы она могла вместе с двумя детьми путешествовать по миру и продолжать освещать матчи сборной Аргентины.

«Благодаря Месси моя жизнь стала лучше. И жизнь Эль Топо, и жизнь моих детей. Потому что Месси — это несравненное счастье», — написала Брунати.

Журналистка отметила, что величайшее наследие Месси — это не только завоеванные им трофеи или установленные рекорды. Огромное значение имеют также счастье, которое он дарит людям, его доброта и человеческая поддержка в трудных ситуациях.

В завершение своей статьи Брунати выразила Месси благодарность за все, что он сделал.