«Даже если он будет играть до 50 лет, он продолжит забивать»: Лука Модрич о Криштиану Роналду

·2·Спорт
«Даже если он будет играть до 50 лет, он продолжит забивать»: Лука Модрич о Криштиану Роналду

О беспрецедентном рекорде в истории мирового футбола — приближении Криштиану Роналду к отметке в 1000 голов в официальных матчах за свою карьеру — с воодушевлением высказался его многолетний соратник, известный полузащитник Лука Модрич. Дав специальное интервью авторитетному испанскому изданию АС, хорватская звезда открыто высказался о феноменальном потенциале 41-летнего португальского бомбардира и о том, что до великого рекорда ему осталось всего 22 мяча.

«Феномен и настоящий монстр»: 22 шага до отметки в 1000 голов

Модрич высоко оценил результаты и текущую спортивную форму своего друга, с которым он некогда выступал вместе в мадридском «Реале»:

  • До вхождения в историю осталось 22 гола: На сегодняшний день Криштиану Роналду забил 978 голов в официальных матчах. Для установления рекорда в 1000 голов, которого еще не удостаивался никто в истории футбола, ему достаточно всего 22 точных ударов;

  • «У меня нет сомнений, что он достигнет этой отметки»: «Криштиану — невероятный футболист, феномен, настоящий монстр. У меня нет никаких сомнений, что он добьется этого результата. Все его достижения, то, что он делает и по сей день, и его самоотдача в каждом матче заслуживают бесконечного восхищения», — подчеркнул Модрич;

  • «Впереди еще как минимум год»: По мнению Луки, у капитана «Аль-Насра» есть достаточно времени и отличная спортивная форма, чтобы покорить это достижение в самое ближайшее время.

«Даже если ему исполнится 50»: Воспоминания из Мадрида и железная воля Роналду

Говоря о безграничной энергии и решимости Криштиану, хорватский футболист особо отметил его необычайную внутреннюю силу:

  • Ценность славного периода в «Реале»: «Я всегда с особой теплотой отношусь к нему за то, что мы вместе сделали в «Реале», и за те великие достижения, которых добились. Желаю ему покорить эту отметку как можно скорее», — говорит полузащитник;

  • «Он не остановится и в 50 лет»: Модрич подчеркнул долговечность португальской звезды в футболе: «Я не знаю, как долго еще он хочет играть в футбол, но даже если он захочет играть до 50 лет, он продолжит забивать»;

  • Характер и несокрушимая вера: Главное, что поражает Луку — помимо голевого чутья Роналду, это его сильный характер, бесконечная вера в себя и решимость преодолевать любые трудности.

Этот рекорд 41-летнего Роналду, переписывающего самые великие страницы истории футбола, уже сейчас с большим нетерпением ждет вся мировая футбольная общественность.

А как вы думаете, в каком именно месяце и в каком турнире Криштиану Роналду покорит легендарную отметку в 1000 голов? В чем главный секрет поддержания такого высокого уровня и результативности даже в 41 год? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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