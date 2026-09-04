Автомобили Tesla Кйберкаб будут оснащены технологией Starlink В5

·22·Технологии
Автомобили Tesla Кйберкаб будут оснащены технологией Starlink В5

Компания Tesla готовится представить новые технологические возможности для своего будущего автономного роботакси — Кйберкаб. Согласно данным иксбт.ком, эти футуристические транспортные средства будут оснащены системой спутниковой связи Starlink В5. Это нововведение не только повысит стабильность системы автопилота, но и позволит пассажирам пользоваться высококачественными развлекательными услугами во время поездки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Примечательно, что интеграция спутниковой связи обеспечит бесперебойный интернет даже в тех районах, где традиционные сотовые сети работают слабо или вовсе отсутствуют. Глава компании Илон Маск подчеркнул, что данная технология позволит пассажирам Кйберкаб смотреть видео в формате 4К прямо во время движения без каких-либо задержек. Это превратит салон автомобиля в передвижной персональный кинотеатр.

Технические обновления и компактность

Система Starlink В5, являющаяся ключевой частью проекта, отличается высокими техническими характеристиками. По имеющимся данным, этот спутниковый терминал способен обеспечить скорость передачи данных более 375 Мбит/с. При этом его энергопотребление составляет всего 35–50 Вт, что означает почти 50-процентное снижение расхода энергии по сравнению с устройствами предыдущего поколения — В4.

Инженерам также удалось значительно уменьшить размеры антенны нового поколения. В частности, терминал стал на 35 процентов компактнее предыдущего, а его вес снизился на 62 процента и теперь составляет всего 1,1 кг. Установка такого легкого и малогабаритного оборудования в корпус автомобиля технически гораздо удобнее.

Шаг к автономному будущему

Внедрение системы Starlink становится важной отличительной чертой концепции Кйберкаб. Данное транспортное средство предназначено для полной автономности, и в его конструкции не предусмотрены традиционные руль и педали. Tesla уже начала процесс тестирования роботакси в Остине, а первые массовые поездки для широкой публики запланированы на 4 сентября.

По мнению экспертов, интеграция таких технологий может кардинально изменить культуру использования личного транспорта. Пассажиры, освобожденные от управления автомобилем, смогут полностью посвятить время отдыху или работе. Особое внимание уделяется и вопросам безопасности: недавно Tesla представила видеозаписи очередных испытаний Кйберкаб.

TeslaCybercabStarlinkРоботаксиТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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