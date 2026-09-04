На горе Сноудон скончалась 35-летняя британка

·42·Мир
На горе Сноудон скончалась 35-летняя британка

35-летняя гражданка Великобритании скончалась после того, как потеряла силы и упала в обморок при спуска с самой высокой горы Уэльса.

Софи Гудиер-Берд сильно устала во время спуска с горы Сноудон, пик которой по-валлийски называется Йр Вйддфа. Ближе к концу своего похода она внезапно упала и потеряла сознание.

Экстренные службы были немедленно оповещены. Спасатели прибыли на место происшествия и попытались провести сердечно-легочную реанимацию. Однако спасти Софи не удалось.

В суде сообщили, что предварительной вероятной причиной смерти мог стать тепловой удар, вызванный физическим перенапряжением.

Софи, работавшая в сфере красоты из Бирмингема, отправилась покорять гору Йр Вйддфа — Сноудон спустя несколько дней после своего 35-летия.

Ее смерть была официально зарегистрирована на предварительном дознании в суде коронеров Карнарфона. Коронер Кейт Робертсон заслушал информацию о том, что Софи скончалась вскоре после того, как потеряла сознание в горах.

В настоящее время процесс дознания отложен для продолжения в более позднее время. Полное судебное разбирательство по делу состоится на другую дату.

Началась благотворительная акция в поддержку 12-летнего сына

После смерти Софи была запущена кампания по сбору средств в целях поддержки ее 12-летнего сына.

Трагический инцидент произошел 10 июля.

Высота горы Йр Вйддфа составляет более 3 тысяч футов, и ежегодно на нее поднимается более 600 тысяч туристов.

В то же время администрация Национального парка Эрири предупреждает, что восхождение на гору нельзя воспринимать легкомысленно. Специалисты отмечают, что погодные условия в горах могут меняться очень быстро.

Туристам рекомендуется брать с собой достаточное количество еды и питья, особенно в жаркие дни.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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