СпакеКсАИ объявила о 50-процентной скидке на интернет Starlink в США

·16·Технологии
СпакеКсАИ объявила о 50-процентной скидке на интернет Starlink в США

Компания СпакеКсАИ начала предоставлять 50-процентную скидку на тарифы спутниковой связи Starlink для домашнего интернета в некоторых регионах США. Хотя эта инициатива позволяет клиентам получить высокоскоростное соединение по значительно более низким ценам, она вызывает дискуссии среди местных жителей и экологов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, скидки были введены для жителей города Мемфис в штате Теннесси, а также соседнего города Саутхейвен в штате Миссисипи. Специальная акция охватывает все три основных тарифных плана Starlink для дома и обеспечивает клиентам значительную финансовую выгоду.

Тарифы и новое оборудование

В рамках акции цены изменились следующим образом:

  • Базовый тариф со скоростью до 100 Mbps подешевел с 55 долларов до 27,50 доллара в месяц.
  • Средний тариф со скоростью 200 Mbps был снижен с 85 долларов до 42,50 доллара.
  • Тариф Max, обеспечивающий максимальную скорость, предлагается за 65 долларов вместо 130 долларов.
Кроме того, новые клиенты не платят за аренду недавно представленного комплекта оборудования Starlink В5. Это позволяет сэкономить до 349 долларов на первоначальных расходах. По данным компании, этим предложением уже успели воспользоваться около 2000 человек.

Региональные особенности и конкуренция

Для Мемфиса 2000 подключений — это не такой уж большой показатель, так как население города превышает 600 тысяч человек, а количество домохозяйств — более 250 тысяч. Специалисты отмечают, что это предложение полезно для отдаленных районов, где нет оптоволоконных сетей. Однако там, где есть скоростной проводной интернет, местные операторы предлагают оптику со скоростью выше 300 Mbps, поэтому Starlink не всегда имеет преимущество. Тем не менее, спутниковая связь может служить надежным резервным каналом для многих пользователей.

Экологические протесты и планы на будущее

Эта акция была объявлена на фоне конфликтов вокруг центров обработки данных компании xAI в Мемфисе. Экологические организации жестко критикуют использование газовых турбин для энергоснабжения объектов. По их утверждению, некоторые генераторы работали без соответствующих разрешений, увеличивая загрязнение воздуха. Представители экологической организации СЭЛК подчеркнули, что жители региона ждут не снижения цен на интернет, а решения проблем с энергетической инфраструктурой.

Сообщается, что СпакеКсАИ пообещала постепенно закрыть 69 газовых генераторов после запуска стационарной электростанции мощностью 1,2 ГВ в течение года. Также компания предлагает такую же 50-процентную скидку жителям округа Вермилион в штате Луизиана, где планируется строительство нового космодрома.

StarlinkSpaceXИнтернетТехнологииСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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