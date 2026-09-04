Луиш Нани вручил ключи от новой квартиры многодетной семье в Казахстане

«Манчестер Юнайтед» и бывшая звезда сборной Португалии, а ныне выступающий за клуб «Актобе» в Казахстанской Премьер-лиге 39-летний Луиш Нани привлек внимание общественности очередным благородным поступком. Нуждающейся семье из города Актобе, которая до этого ютилась на съемной квартире и воспитывает 6 детей, подарили новое жилье. То, что мировая звезда футбола лично встретился с семьей и вручил ключи от дома, оставило у болельщиков самые теплые впечатления.

Лично врученные ключи и проект фонда «Харекет»

Эта благотворительная акция, прошедшая 2 сентября в Актобе, запомнилась следующими важными деталями:

Из аренды — в собственный дом: Семья долгое время жила с 6 детьми на съемной квартире. Предоставленное им новое жилье стало настоящим неожиданным праздником для всех членов семьи;

Инициатива фонда «Харекет»: Данный проект был реализован в рамках социальной программы благотворительного фонда «Харекет» в Казахстане. Хотя официально не подтверждено, что дом был куплен напрямую на личные средства футболиста, Нани сыграл важную роль в качестве главного участника и посла проекта;

Церемония вручения ключей: Луиш Нани лично, своими руками вручил ключи от нового дома в кругу семьи и выразил им самые искренние пожелания.

«Я тоже вырос в бедной семье»: Искреннее признание звезды и результаты на поле

Во время вручения ключей Нани вспомнил свое тяжелое детство и подчеркнул, что очень хорошо понимает положение семьи:

«Прекрасно понимаю вашу радость»: Футболист не стал скрывать, что его детство прошло в нищете и среди многочисленных материальных трудностей. Поэтому он от всего сердца отметил, как сильно обретение собственного жилья значит для семьи и особенно для детей;

Показатели в составе «Актобе»: 39-летний португальский полузащитник активен в чемпионате Казахстана не только за пределами поля, но и в матчах. В текущем сезоне он провел в составе «Актобе» 17 матчей, записав на свой счет 1 гол и 4 результативные передачи (ассиста).

Этот шаг обладателя множества трофеев в очередной раз доказал, что португальская легенда — не только высококлассный спортсмен, но и искренний, открытый человек.

Как вы думаете, как приезд зарубежных звездных футболистов в национальные лиги и их активное участие в подобных благотворительных и социальных проектах влияет на местную спортивную культуру? Должны ли легионеры в нашей Суперлиге также проявлять подобные инициативы? Оставляйте свои мнения в комментариях!