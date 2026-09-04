Xiaomi представила смартфон Poco Кс8 Повер с аккумулятором 10 000 мА·ч и зарядкой 100 Вт

Бренд Poco, принадлежащий компании Xiaomi, официально представил новый смартфон Poco Кс8 Повер на индийском рынке. Ожидается, что это устройство произведет настоящую революцию на мобильном рынке благодаря своей огромной емкости и техническим возможностям, ведь его главной особенностью является кремний-углеродный аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч, при этом удалось сохранить компактную толщину корпуса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, несмотря на огромную емкость батареи, толщина корпуса смартфона составляет всего 8,65 мм. Однако увеличенный аккумулятор повлиял на вес устройства — Poco Кс8 Повер весит 229 граммов. Для сравнения, предыдущая модель Poco Кс7 с аккумулятором 5500 мА·ч весила 190 граммов.

Дисплей и основные возможности

Новый гаджет оснащен плоским АМОЛЭД-экраном диагональю 6,83 дюйма, который поддерживает разрешение 1,5К и частоту обновления 120 Hz. Дисплей также совместим с технологиями ХДР10+ и Долбй Висион, а его пиковая яркость достигает 3500 нит. Защиту экрана обеспечивает стекло Горилла Гласс Виктус 2, а технология Вет Туч 2.0 позволяет управлять устройством даже мокрыми руками.

Устройство также может выполнять функцию внешнего аккумулятора (пауэрбанка), позволяя заряжать другие гаджеты по кабелю с мощностью до 27 В. Сам аккумулятор поддерживает технологию быстрой зарядки ХйперЧарге мощностью 100 В.

Производительность и детали презентации

В качестве аппаратной платформы Poco Кс8 Повер выбран процессор Snapdragon 6 Ген 5. Смартфон оснащен качественной 32-мегапиксельной фронтальной камерой, стереодинамиками и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Корпус полностью защищен от пыли и влаги по стандарту ИП69К, а основная камера включает два датчика на 50 и 8 Мп.

Что касается программного обеспечения, новинка работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16. Производитель официально гарантирует пользователям четыре крупных обновления Android и шесть лет выпуска патчей безопасности.

На индийском рынке базовая цена смартфона составляет 36 тысяч рупий (около 380 долларов), однако для первых покупателей действует специальная скидка, снижающая цену до 33 тысяч рупий (350 долларов). Продажи стартуют 11 сентября текущего года на торговой платформе Флипкарт.