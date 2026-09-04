Выполнит ли Лионель Месси свой контракт в Интер Майами до конца

Завершив карьеру в сборной Аргентины, Лионель Месси близок к принятию важных решений относительно своего клубного будущего. Действующее соглашение легендарного нападающего, выступающего за клуб МЛС Интер Майами, рассчитано до 2028 года. Как сообщает Goal.com, бывшая звезда МЛС Шака Хислоп заявил, что аргентинец может полностью выполнить условия этого контракта, а затем занять должность амбассадора клуба. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, что Лионель Месси переехал в чемпионат США в 2023 году. Этот трансфер, состоявшийся благодаря усилиям одного из владельцев Интер Майами Дэвида Бекхэма, стал историческим поворотом для команды из штата Флорида. Нападающий, известный своей яркой игрой в составе Барселоны, сразу после приезда в США выиграл Леагуес Куп и Кубок МЛС, завоевал несколько наград MVP и заслужил овации болельщиков, заполняющих стадионы.

Планы на будущее и условия контракта

Руководству Интер Майами удалось продлить срок первоначального соглашения с Лионелем Месси. Тем не менее, из-за возраста и физического состояния игрока часто возникают вопросы о том, будет ли этот контракт выполнен до конца. Самый титулованный игрок в истории футбола поставил точку в своей карьере в сборной, насчитывающей 207 матчей, и сосредоточил всё внимание на играх за клуб.

Лионель Месси по-прежнему демонстрирует высокий уровень на поле. В частности, в матче против Монреаля его команда одержала победу со счетом 7:1, а нападающий записал на свой счет четыре гола. В команде вместе с ним выступают его близкие друзья Луис Суарес и Родриго Де Пауль. Также ходят слухи о возможном переезде в США его бывшего партнера по команде Неймара, что может привести к воссоединению легендарного трио МСН.

Шака Хислоп считает, что Месси продолжит карьеру в США

Футбольный эксперт и бывший вратарь ФК Даллас Шака Хислоп утверждает, что Лионель Месси с уважением отнесется к своему контракту до самого конца. По его мнению, одна из главных причин заключается в том, что аргентинец непосредственно участвует в открытии нового стадиона клуба и процессах дальнейшего планирования.

По словам Хислопа, по истечении срока контракта Месси перейдет на роль амбассадора клуба и продолжит жить в Майами. Он также ожидает, что нападающий полностью отработает свой контракт на поле, если позволит физическое состояние. В то же время, из-за завершения карьеры в сборной и возраста, его участие в следующем чемпионате мира не ожидается.