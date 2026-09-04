Раскрыт секрет 109-летнего старейшего парикмахера в мире

Японка Сицуй Хакоиси, известная как «самый старый практикующий парикмахер в мире», скончалась 1 сентября в возрасте 109 лет и 295 дней.

Родившаяся 10 ноября 1916 года в префектуре Тотиги, Хакоиси пережила Великое землетрясение Канто 1923 года, когда ей было шесть лет. В 14 лет она переехала в Токио, чтобы обучиться парикмахерскому искусству, и получила лицензию в 1936 году.

В 1939 году она вышла замуж за Дзиро Хакоиси, и супруги открыли парикмахерскую в Синдзюку. У них родилось двое детей. Однако Вторая мировая война изменила жизнь семьи.

В 1944 году ее мужа призвали в армию и отправили в Маньчжурию. Дзиро Хакоиси скончался 19 августа 1945 года в Тайгерс-Хед в провинции Гирин (ныне Китай). Официальное известие о смерти мужа Хакоиси получила только в 1953 году.

Ее парикмахерская в Токио была разрушена во время воздушной бомбардировки 10 марта 1945 года. После этого Хакоиси вернулась в Тотиги, воспитывала детей и продолжила парикмахерскую деятельность.

Открыв собственную парикмахерскую в 1953 году, Хакоиси проработала более 70 лет. В январе 2024 года организация ЛонгевиКуест признала ее старейшим работающим парикмахером в мире. А в марте 2025 года Книга рекордов Гиннесса официально признала ее старейшей женщиной-парикмахером в мире в возрасте 108 лет.

В 2021 году, в возрасте 104 лет, Хакоиси приняла участие в эстафете олимпийского огня в Токио, пробежав дистанцию примерно в 200 метров.

Простой секрет долголетия

Когда ее спрашивали о секрете долголетия, Хакоиси отвечала:

«Не держите зла и живите честно», — говорила она.

Она также советовала людям не бояться других, не завидовать и не ссориться. Кроме того, она подчеркивала важность ежедневных физических упражнений для поддержания силы ног и нижней части спины.

Губернатор префектуры Тотиги Томикадзу Фукуда выразил ей почтение, отметив, что своим «сильным образом жизни» Хакоиси подарила мужество и надежду многим людям.