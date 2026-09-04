«Интрига в золотой гонке накалилась до предела»: «Пахтакор» разгромил «Андижан»

·39·Спорт
«Интрига в золотой гонке накалилась до предела»: «Пахтакор» разгромил «Андижан»

Суперлига Узбекистана в 20-м туре подарила столичным болельщикам важную и уверенную победу «Пахтакора». Приняв «Андижан» в Ташкенте, «львы» отправили в ворота соперника три безответных мяча, одержав крупную победу со счетом 3:0. Благодаря этому успеху отставание от лидера «Нефти, потерпевшего сокрушительное поражение от каршинцев, сократилось всего до 2 очков, и интрига в борьбе за чемпионство достигла своего пика.

Решающие удары в первом тайме: Доминирование в Ташкенте

Встреча с первых минут прошла под полным контролем хозяев поля:

  • Быстрый гол Заида Тахсина: На 21-й минуте матча иракский легионер Заид Тахсин открыл счет, выведя «Пахтакор» вперед (1:0);

  • Точный удар Сабирходжаева: Вскоре, на 29-й минуте, опытный полузащитник Сардор Сабирходжаев поразил ворота соперника, увеличив разницу в счете до двух мячей (2:0);

  • Точка от Абдумаджидова: Не сбавляя оборотов и во втором тайме, столичная команда забила третий гол на 69-й минуте — Мухаммадрасул Абдумаджидов огорчил голкипера «Андижана», установив окончательный счет (3:0).

Звездный состав и безрезультатные атаки «Андижана»

По ходу матча на поле в составах обеих команд появилось немало лидеров:

  • Атакующий потенциал «Пахтакора»: За ташкентский клуб активно действовали такие высококлассные легионеры, как Башар Ресан, Айман Хуссейн и Фламарион. Ворота же, защищаемые Санжаром Кувватовым, остались в неприкосновенности;

  • Перестановки «Андижана»: Во втором тайме тренерский штаб гостей бросил в бой со скамейки запасных Хумоюнмирзо Иминова, Пулатходжу Холдорхонова и Мартина Боаке, однако переломить ход встречи и взломать надежную оборону «Пахтакора» не удалось.

Турнирная таблица: 2 очка разницы и 8-е место у представителей долины

По итогам 20-го тура ситуация в верхней части таблицы Суперлиги резко изменилась:

  • «Пахтакор» усилил преследование: Столичные довели количество своих очков до 43 и прочно занимают 2-е место. После поражения «Нефти» в Карши (2:6) разрыв между первым и вторым местами составляет всего 2 очка;

  • Позиция «Андижана»: Имея в активе 27 очков, команда «Андижан» остается на 8-й строчке турнирной таблицы.

А как вы считаете, сможет ли «Пахтакор» в следующих турах обогнать «Нефть» и завоевать чемпионский титул? Какая линия в сегодняшней игре ташкентцев показала себя наиболее надежной? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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