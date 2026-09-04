Орел, чьего выживания не ожидали, найден живым спустя три года

На шотландском острове Малл орлан-белохвост по кличке Кинки, получивший тяжелую травму крыла в 2023 году, спустя три года вновь был замечен здоровым.

Кинки в птенцовом возрасте выпал из гнезда и сломал левое крыло. Специалисты опасались, что ему будет трудно выжить самостоятельно, однако он улетел несмотря на травму.

Самое интересное, что в следующий сезон размножения наблюдалось, как Кинки все еще подкармливают родители. Этот случай ранее не фиксировался у данного вида. Когда в 2025 году родители снова начали размножаться, Кинки исчез с территории, и его судьба оставалась неизвестной.

Однако в июле 2025 года Блэр Кеттерингем, член экипажа судна Мулл Чартерс, заметил молодого орла, парящего над озером Лох-на-Кил. Характерный изгиб на крыле показал, что это был Кинки.

Спустя еще год Кинки снова появился на острове Малл. Сейчас он в хорошем состоянии и находится на пороге взросления. Коричневые перья на хвосте также постепенно приобретают белый цвет.

Орланы-белохвосты обычно достигают зрелости к пяти годам. Поэтому Кинки предстоит еще одно испытание — соперничество с другими орлами в процессе поиска пары и собственной территории.

Представитель РСПБ Дэйв Секстон назвал Кинки «прирожденным выживальщиком» и заявил, что с интересом наблюдает за его дальнейшей судьбой.

Отмечается, что последний местный орлан-белохвост в Великобритании был застрелен в 1918 году. В 1975 году в Шотландии началась программа по восстановлению вида. В настоящее время в Великобритании насчитывается около 200 размножающихся пар.