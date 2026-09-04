В США поступили в продажу 1-долларовые монеты с изображением Трампа

В США поступили в продажу новые 1-долларовые монеты с изображением президента Дональда Трампа. Монетный двор США выпустил их специально к 250-летию независимости страны.

На одной стороне монеты золотистого цвета размещен портрет Трампа, а на другой — печать президента США. На щите печать также отражена цифра «250», указывающая на 250-летие страны.

Несмотря на то, что номинальная стоимость монеты составляет 1 доллар, упаковка из 25 штук продается за 61 доллар, а мешочек со 100 монетами — за 154,50 доллара.

По данным Монетного двора США, данные монеты являются законным платежным средством. При этом их выпуск в обращение запланирован на осень 2026 года.