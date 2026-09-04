Завершилась церемония взвешивания — бой Нурсултона Рузибоева и Майкла Пейджа

В столице Франции Париже перед очередным престижным турниром UFC Фигхт Нигхт состоялась официальная церемония взвешивания бойцов. Главным событием турнира станет поединок в легком весе между Дэном Хукером и Саладином Парнассом. Для узбекистанских любителей единоборств самым примечательным противостоянием вечера станет бой нашего соотечественника Нурсултона Рузибоева против британской звезды с необычным стилем Майкла «Венома» Пейджа.

Напряженное противостояние между Рузибоевым и Пейджем

Оба атлета, выступающие в среднем весе (до 84 кг), успешно справились с установленной нормой:

Нурсултон Рузибоев в норме: Узбекистанский боец показал на весах 84,36 кг , продемонстрировав полную физическую готовность к бою;

Показатель Майкла Пейджа: Известный своими отвлекающими и неожиданными движениями в октагоне британский ветеран зафиксировал вес 83,91 кг ;

Значение боя: Этот поединок представляет собой огромную возможность для Рузибоева подняться на высокие позиции в рейтингах UFC и одержать победу над одним из самых опасных имен в мировом масштабе.

Результаты взвешивания основного карда: Центральное противостояние и соседи по региону

Участники других поединков, вошедших в основной кард соревнований, также без лишних проблем уложились в весовые рамки:

Главный бой (Легкий вес): Дэн Хукер (70,3 кг) вс Саладин Парнасс (70,3 кг) — оба претендента подходят к центральному поединку с безупречным результатом;

Легкий вес: Фарес Зиам (70,3 кг) вс Аксель Сола (70,3 кг);

Полусредний вес: Даниил Донченко (77,11 кг) вс Пунахеле Сориано (77,11 кг);

Полулегкий вес: Кертис Кэмпбелл (66,22 кг) вс Тревор Пик (66,22 кг);

Полулегкий вес: Лозен Кейта (66,22 кг) вс Мухаммад Наимов (65,77 кг). Бой представителя Таджикистана Мухаммада Наимова против бескомпромиссного бойца Кейты также вызывает большой интерес у болельщиков региона.

Бойцы предварительного карда и старт по ташкентскому времени

Ожидается, что начальные поединки, открывающие соревнование, также пройдут в условиях острой конкуренции:

Участники предварительного карда: Морган Шарр (65,77 кг) вс Фелипе Лима (66,22 кг), Марио Пинто (114,3 кг) вс Райан Спенн (115,66 кг), Умар Си (93,44 кг) вс Модестас Букаускас (92,98 кг), Натаниэль Вуд (66,22 кг) вс Павел Андрушка (66,22 кг), Майкл Алжаруж (57,15 кг) вс Фабио Сайнес (56,69 кг);

Женщины и средний вес: Нора Корнолл (61,68 кг) вс Клаудия Сигула (61,68 кг), Матт Дюкло (83,91 кг) вс Луис Фелипе Диас (83,91 кг), Дельфин Бенуиш (52,16 кг) вс София Монтенегро (52,16 кг);

Время турнира: Бои UFC Париж пройдут завтра и начнутся в 21:00 по ташкентскому времени.

Как вы думаете, какую тактику должен противопоставить Нурсултон Рузибоев специфической нетрадиционной ударной технике и обманчивому стилю Майкла «Венома» Пейджа — перевести в партер и провести болевой/удушающий или нанести мощный удар в стойке? Насколько сильно вы верите в победу нашего соотечественника в этом бою? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!