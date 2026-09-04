Завершилась церемония взвешивания — бой Нурсултона Рузибоева и Майкла Пейджа

·16·Спорт
Завершилась церемония взвешивания — бой Нурсултона Рузибоева и Майкла Пейджа

В столице Франции Париже перед очередным престижным турниром UFC Фигхт Нигхт состоялась официальная церемония взвешивания бойцов. Главным событием турнира станет поединок в легком весе между Дэном Хукером и Саладином Парнассом. Для узбекистанских любителей единоборств самым примечательным противостоянием вечера станет бой нашего соотечественника Нурсултона Рузибоева против британской звезды с необычным стилем Майкла «Венома» Пейджа.

Напряженное противостояние между Рузибоевым и Пейджем

Оба атлета, выступающие в среднем весе (до 84 кг), успешно справились с установленной нормой:

  • Нурсултон Рузибоев в норме: Узбекистанский боец показал на весах 84,36 кг, продемонстрировав полную физическую готовность к бою;

  • Показатель Майкла Пейджа: Известный своими отвлекающими и неожиданными движениями в октагоне британский ветеран зафиксировал вес 83,91 кг;

  • Значение боя: Этот поединок представляет собой огромную возможность для Рузибоева подняться на высокие позиции в рейтингах UFC и одержать победу над одним из самых опасных имен в мировом масштабе.

Результаты взвешивания основного карда: Центральное противостояние и соседи по региону

Участники других поединков, вошедших в основной кард соревнований, также без лишних проблем уложились в весовые рамки:

  • Главный бой (Легкий вес): Дэн Хукер (70,3 кг) вс Саладин Парнасс (70,3 кг) — оба претендента подходят к центральному поединку с безупречным результатом;

  • Легкий вес: Фарес Зиам (70,3 кг) вс Аксель Сола (70,3 кг);

  • Полусредний вес: Даниил Донченко (77,11 кг) вс Пунахеле Сориано (77,11 кг);

  • Полулегкий вес: Кертис Кэмпбелл (66,22 кг) вс Тревор Пик (66,22 кг);

  • Полулегкий вес: Лозен Кейта (66,22 кг) вс Мухаммад Наимов (65,77 кг). Бой представителя Таджикистана Мухаммада Наимова против бескомпромиссного бойца Кейты также вызывает большой интерес у болельщиков региона.

Бойцы предварительного карда и старт по ташкентскому времени

Ожидается, что начальные поединки, открывающие соревнование, также пройдут в условиях острой конкуренции:

  • Участники предварительного карда: Морган Шарр (65,77 кг) вс Фелипе Лима (66,22 кг), Марио Пинто (114,3 кг) вс Райан Спенн (115,66 кг), Умар Си (93,44 кг) вс Модестас Букаускас (92,98 кг), Натаниэль Вуд (66,22 кг) вс Павел Андрушка (66,22 кг), Майкл Алжаруж (57,15 кг) вс Фабио Сайнес (56,69 кг);

  • Женщины и средний вес: Нора Корнолл (61,68 кг) вс Клаудия Сигула (61,68 кг), Матт Дюкло (83,91 кг) вс Луис Фелипе Диас (83,91 кг), Дельфин Бенуиш (52,16 кг) вс София Монтенегро (52,16 кг);

  • Время турнира: Бои UFC Париж пройдут завтра и начнутся в 21:00 по ташкентскому времени.

Как вы думаете, какую тактику должен противопоставить Нурсултон Рузибоев специфической нетрадиционной ударной технике и обманчивому стилю Майкла «Венома» Пейджа — перевести в партер и провести болевой/удушающий или нанести мощный удар в стойке? Насколько сильно вы верите в победу нашего соотечественника в этом бою? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

УС Опен: Камилла Рахимова дошла до 3-го круга в Нью-ЙоркеУС Опен: Камилла Рахимова дошла до 3-го круга в Нью-ЙоркеСегодня, 23:27Чемпион UFC Джастин Гейджи назвал причины боя с Конором МакгрегоромЧемпион UFC Джастин Гейджи назвал причины боя с Конором МакгрегоромСегодня, 22:49«Интрига в золотой гонке накалилась до предела»: «Пахтакор» разгромил «Андижан»«Интрига в золотой гонке накалилась до предела»: «Пахтакор» разгромил «Андижан»Сегодня, 22:33«Насаф» «Нефтчи»ни йирик хисобда маг‘луб етди«Насаф» «Нефтчи»ни йирик хисобда маг‘луб етдиСегодня, 21:10«Если Моуринью позвонит, я перейду в “Реал”»: громкий намёк от Мактоминая!«Если Моуринью позвонит, я перейду в “Реал”»: громкий намёк от Мактоминая!Сегодня, 21:09Лидер повержен: «Насаф» забил 6 голов в ворота «Нефтчи» в КаршиЛидер повержен: «Насаф» забил 6 голов в ворота «Нефтчи» в КаршиСегодня, 21:04
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)