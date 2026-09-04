Пробывший за рулем 53 часа таксист стал причиной гибели человека

·26·Мир
Пробывший за рулем 53 часа таксист стал причиной гибели человека

В Великобритании 45-летний таксист приговорен к шести годам лишения свободы за то, что спровоцировал смертельное ДТП после почти 53 часов непрерывного вождения в течение трех дней. Об этом сообщает ТаксиПоинт.

Инцидент произошел 17 августа 2025 года около 06:30 утра на дороге А23 в районе Мерстем в графстве Суррей.

Автомобиль Audi под управлением Коловоле Эрункулу съехал с дороги и врезался в специальную парковочную зону на обочине. В этот момент 59-летний Филип Дрей припарковался там на своем автомобиле Volkswagen и, открыв водительскую дверь, садился внутрь. Audi сбила его, и Филип Дрей скончался на месте происшествия.

В ходе расследования выяснилось, что за три дня до аварии Эрункулу провел за рулем в общей сложности почти 53 часа. Самый долгий перерыв за этот период составил всего семь часов. Кроме того, у него были перерывы продолжительностью примерно в четыре часа и около двух часов.

А перед самой трагедией Эрункулу занимался извозом около 12 часов и не получил достаточного отдыха. Записи с камеры внутри автомобиля показали, что он заснул за рулем на несколько секунд. Именно в этот момент Audi съехала с дороги и сбила стоявшего на обочине Филипа Дрея.

Эрункулу признал свою вину в создании опасной ситуации на дороге, повлекшей смерть человека. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Ему также запрещено управлять автомобилем в течение восьми лет.

Если в будущем он захочет снова получить водительские права, ему потребуется сдать расширенный экзамен.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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