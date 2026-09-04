Самые странные открытия, поразившие мир науки: новые лауреаты Шнобелевской премии

В мировой науке официально объявлены новые победители престижной Шнобелевской премии (Иг® Нобел Призе), которая традиционно присуждается за самые необычные и парадоксальные открытия, «сначала вызывающие смех, а затем заставляющие задуматься». Вошедшие в этот список научные работы, опубликованные на сайте организации, одновременно и забавны, и восхитительны: среди них питательная ценность тараканьего молока, тысячи закопанных для определения качества почвы предметов нижнего белья, сопла для 3Д-принтеров из комариных хоботков и сложная аэродинамика ковыряния в носу.

Технологии и физика: 3Д-принтер из комариного хоботка и неразбрызгивающий писсуар

На премия этого года особое внимание привлекли необычные решения в области инженерии и прикладной физики:

«Некропринтинг» и хоботок комара: Премия по технологии досталась международной группе ученых во главе с Джастином Пумой. Они успешно применили комариные хоботки в качестве микроскопического и высокоточного сопла (распылителя) для 3Д-печати. Как выяснилось, эти природные хоботки выдерживают очень высокое внутреннее давление и превосходят искусственные аналоги по качеству печати. Ученые даже предлагают протестировать для этих целей хоботки муцеце и постельных клопов;

Неразбрызгивающийся писсуар: Премия по физике досталась Ренди Хюрду, Чжао Пану, Тэду Траскотту и Кавишану Тураирадже. С помощью сотен физических экспериментов и компьютерного моделирования они создали прототип специального писсуара, который вообще не разбрызгивает капли жидкости вокруг.

Еда и опасная биология: Тараканье молоко и испытания на змеях

Ученые, изучавшие тайны природы, пришли к сенсационным выводам:

В 3 раза питательнее коровьего: Премия по химии присуждена исследователям, проанализировавшим кристаллические белки в молоке живородящего вида тараканов. Выяснилось, что тараканье молоко содержит в три раза больше питательной энергии и полезных элементов по сравнению с обычным коровьим;

Осторожное наступление на ядовитых змей: Ученые, ставшие лауреатами в области биологии, провели многолетние опасные эксперименты по изучению вероятности нападения ядовитых змей, наступая на их тела в разное время суток и при различной температуре.

Человеческое тело и медицина: Аэродинамика высмаркивания и исследование нижнего белья

Открытия, представленные в области здоровья человека и экологии, также удивили всех:

Наука о высмаркивании (посмертно): Медицинская премия была присуждена покойному японскому доктору Токудзи Унно за его научную работу под названием «Как правильно высмаркиваться — аэродинамическое исследование процесса высмаркивания». Доктор математически рассчитал давление и воздушные потоки в этом процессе;

1 000 пар нижнего белья, закопанных в 25 странах: Специалисты, получившие премию по почвоведению, закопали 1 000 одинаковых пар нижнего белья в грунт в более чем 25 странах мира, а через два месяца выкопали их. По степени разложения ткани и активности микроорганизмов была оценена истинная плодородия почв.

Психология, запахи и поцелуи: от кражи конфет богачами до запаха подростков

Исследователи, изучавшие общество и человеческое поведение, также оказались в центре внимания:

Богачи и детские конфеты: Ученые-экономисты наглядно доказали, что люди с высоким социальным статусом и богатые люди чаще склонны воровать конфеты из запасов, предназначенных для детей, и совершать другие мелкие аморальные поступки;

Запах младенцев и подростков: Ученые в области обоняния научно доказали, что младенцы пахнут для родителей очень приятно естественным образом, а подростки, наоборот, источают неприятный и резкий запах;

Точная биомеханика поцелуя: Исследователи биомеханики наблюдали за муравьями, птицами, белыми медведями и приматами, чтобы выработать единое и точное определение процесса поцелуя;

Жестокость к неприятному человеку: Премия мира досталась исследователям, доказавшим, что люди больше ценят и уважают тех друзей, которые проявляют безжалостность и строгость к тем, кто им самим не нравится.

Как вы думаете, какое из этих странных открытий действительно может изменить образ жизни человечества в будущем: тараканье молоко, 3Д-принтер из комариного хоботка или неразбрызгивающийся писсуар? Оставляйте свои мнения в комментариях!