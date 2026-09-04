Самые странные открытия, поразившие мир науки: новые лауреаты Шнобелевской премии

·23·Технологии
Самые странные открытия, поразившие мир науки: новые лауреаты Шнобелевской премии

В мировой науке официально объявлены новые победители престижной Шнобелевской премии (Иг® Нобел Призе), которая традиционно присуждается за самые необычные и парадоксальные открытия, «сначала вызывающие смех, а затем заставляющие задуматься». Вошедшие в этот список научные работы, опубликованные на сайте организации, одновременно и забавны, и восхитительны: среди них питательная ценность тараканьего молока, тысячи закопанных для определения качества почвы предметов нижнего белья, сопла для 3Д-принтеров из комариных хоботков и сложная аэродинамика ковыряния в носу.

Технологии и физика: 3Д-принтер из комариного хоботка и неразбрызгивающий писсуар

На премия этого года особое внимание привлекли необычные решения в области инженерии и прикладной физики:

  • «Некропринтинг» и хоботок комара: Премия по технологии досталась международной группе ученых во главе с Джастином Пумой. Они успешно применили комариные хоботки в качестве микроскопического и высокоточного сопла (распылителя) для 3Д-печати. Как выяснилось, эти природные хоботки выдерживают очень высокое внутреннее давление и превосходят искусственные аналоги по качеству печати. Ученые даже предлагают протестировать для этих целей хоботки муцеце и постельных клопов;

  • Неразбрызгивающийся писсуар: Премия по физике досталась Ренди Хюрду, Чжао Пану, Тэду Траскотту и Кавишану Тураирадже. С помощью сотен физических экспериментов и компьютерного моделирования они создали прототип специального писсуара, который вообще не разбрызгивает капли жидкости вокруг.

Еда и опасная биология: Тараканье молоко и испытания на змеях

Ученые, изучавшие тайны природы, пришли к сенсационным выводам:

  • В 3 раза питательнее коровьего: Премия по химии присуждена исследователям, проанализировавшим кристаллические белки в молоке живородящего вида тараканов. Выяснилось, что тараканье молоко содержит в три раза больше питательной энергии и полезных элементов по сравнению с обычным коровьим;

  • Осторожное наступление на ядовитых змей: Ученые, ставшие лауреатами в области биологии, провели многолетние опасные эксперименты по изучению вероятности нападения ядовитых змей, наступая на их тела в разное время суток и при различной температуре.

Человеческое тело и медицина: Аэродинамика высмаркивания и исследование нижнего белья

Открытия, представленные в области здоровья человека и экологии, также удивили всех:

  • Наука о высмаркивании (посмертно): Медицинская премия была присуждена покойному японскому доктору Токудзи Унно за его научную работу под названием «Как правильно высмаркиваться — аэродинамическое исследование процесса высмаркивания». Доктор математически рассчитал давление и воздушные потоки в этом процессе;

  • 1 000 пар нижнего белья, закопанных в 25 странах: Специалисты, получившие премию по почвоведению, закопали 1 000 одинаковых пар нижнего белья в грунт в более чем 25 странах мира, а через два месяца выкопали их. По степени разложения ткани и активности микроорганизмов была оценена истинная плодородия почв.

Психология, запахи и поцелуи: от кражи конфет богачами до запаха подростков

Исследователи, изучавшие общество и человеческое поведение, также оказались в центре внимания:

  • Богачи и детские конфеты: Ученые-экономисты наглядно доказали, что люди с высоким социальным статусом и богатые люди чаще склонны воровать конфеты из запасов, предназначенных для детей, и совершать другие мелкие аморальные поступки;

  • Запах младенцев и подростков: Ученые в области обоняния научно доказали, что младенцы пахнут для родителей очень приятно естественным образом, а подростки, наоборот, источают неприятный и резкий запах;

  • Точная биомеханика поцелуя: Исследователи биомеханики наблюдали за муравьями, птицами, белыми медведями и приматами, чтобы выработать единое и точное определение процесса поцелуя;

  • Жестокость к неприятному человеку: Премия мира досталась исследователям, доказавшим, что люди больше ценят и уважают тех друзей, которые проявляют безжалостность и строгость к тем, кто им самим не нравится.

Как вы думаете, какое из этих странных открытий действительно может изменить образ жизни человечества в будущем: тараканье молоко, 3Д-принтер из комариного хоботка или неразбрызгивающийся писсуар? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ulefone представила защищенный смартфон Ксснап 7 Pro со съемной экшн-камеройUlefone представила защищенный смартфон Ксснап 7 Pro со съемной экшн-камеройСегодня, 22:50Новая эра в Apple: Джон Тернус возглавил компаниюНовая эра в Apple: Джон Тернус возглавил компаниюСегодня, 22:26СпакеКсАИ объявила о 50-процентной скидке на интернет Starlink в СШАСпакеКсАИ объявила о 50-процентной скидке на интернет Starlink в СШАСегодня, 17:53Автомобили Tesla Кйберкаб будут оснащены технологией Starlink В5Автомобили Tesla Кйберкаб будут оснащены технологией Starlink В5Сегодня, 17:26Xiaomi представила смартфон Poco Кс8 Повер с аккумулятором 10 000 мА·ч и зарядкой 100 ВтXiaomi представила смартфон Poco Кс8 Повер с аккумулятором 10 000 мА·ч и зарядкой 100 ВтСегодня, 16:57План кражи технологий Samsung раскрыт в ходе судебного процессаПлан кражи технологий Samsung раскрыт в ходе судебного процессаСегодня, 16:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания