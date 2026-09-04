Хамзат Чимаев высказался после спорного боя со Шоном Стриклендом

·0·Спорт
Хамзат Чимаев высказался после спорного боя со Шоном Стриклендом

Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев впервые открыто и жестко прокомментировал итоги нашумевшего и вызвавшего множество споров поединка против Шона Стрикленда. В противостоянии, прошедшем в рамках турнира UFC 328 и продлившемся все пять раундов, раздельным решением судей победу одержал Стрикленд. Однако Чимаев категорически не согласился с официальным результатом, заявив о том, кто на самом деле доминировал в октагоне и что соперник полагался лишь на оборонительный стиль «бегства».

«Готов драться 24 часа»: бескомпромиссная позиция Чимаева

Хамзат Чимаев подчеркнул, что пятираундовое противостояние не сломило его физически и морально, и выразил готовность снова сойтись с соперником в любое время и при любых условиях:

  • «Будь то 24-часовой бой, я готов»: «Если вы спросите меня, я готов драться с ним без перерыва хоть 24 часа. Сожму ли я его досрочно нокаутом или удушающим — для меня это абсолютно неважно», — подчеркнул боец;

  • Темп и давление: Чимаев отметил, что на протяжении всего боя старался оказывать активное давление и при отсутствии лимита времени полностью сломил бы защиту Стрикленда.

«Человек, который убегал от чемпиона, проиграл»: причина непринятия поражения

Хамзат заявил, что не принимает спорное решение судей и считает свои действия позицией истинного чемпиона:

  • «Я победил в бою»: «Я ни в коем случае не считаю себя проигравшим. Я выиграл этот бой. Если человек весь бой убегает от чемпиона, значит, проиграл именно он», — раскритиковал осторожную тактику соперника спортсмен;

  • Инициатива в октагоне: По мнению Чимаева, сторона, занявшая центр, неуклонно шедшая вперед и задававшая темп боя, не была должным образом оценена судейской коллегией.

Споры вокруг UFC 328 и вероятность неизбежного реванша

Результат данного противостояния разделил все ММА-сообщество на два лагеря:

  • Оценка судей: В сложном пятираундовом бою мнения судей разошлись, и Стрикленд отпраздновал победу с минимальным преимуществом. Такая разница еще больше усилила послематчевые протесты;

  • Давление реванша: Подобное резкое выступление Чимаева может сделать требование об организации второго поединка между этими двумя бойцами главной темой на повестке дня перед руководством UFC и болельщиками.

А как считаете вы, было ли справедливым раздельное решение судей в этом пятираундовом противостоянии на турнире UFC 328? Действительно ли Шон Стрикленд дрался, только убегая, или же тактически сумел перекрыть сильные стороны Чимаева? Кто окажется сильнее в потенциальном реванше? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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