Ulefone представила защищенный смартфон Ксснап 7 Pro со съемной экшн-камерой

Рынок мобильных технологий пополнился еще одним необычным устройством. Как сообщает иксбт.ком, бренд РугОне, принадлежащий компании Ulefone, официально анонсировал защищенный смартфон Ксснап 7 Pro с модульной экшн-камерой на задней панели. Это уникальное решение объединяет возможности мобильных устройств и экшн-камер, открывая пользователям новые творческие горизонты. Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Главная особенность нового смартфона — компактный кубический модуль, который крепится к корпусу с помощью магнитов. Камеру можно в любой момент отсоединить и использовать отдельно, закрепив на одежде или снаряжении. Это позволяет записывать качественное видео от первого лица в экстремальных условиях или во время путешествий.

Технические возможности камеры

Съемный модуль оснащен собственной независимой системой и поддерживает запись видео в формате 2,7К при 30 кадрах в секунду. Внутри камеры в качестве накопителяустановлен флеш-накопитель объемом 64 GB. Благодаря собственному аккумулятору устройство способно записывать видео непрерывно до 40 минут.

Мини-камера подключается к смартфону через специальное приложение по беспроводной сети. Производитель уделил особое внимание водонепроницаемости: модуль выдерживает погружение на глубину до 5 метров, что значительно повышает его надежность.

Прочный корпус и основные характеристики

Сам смартфон предназначен для использования в самых суровых условиях и имеет высокий стандарт защиты ИП69К. Основная камера устройства оснащена системой оптической стабилизации и делает снимки с разрешением 50 Мп. Также предусмотрена дополнительная 64 Мп камера с инфракрасной подсветкой для ночной съемки.

Производительность устройства обеспечивает современный процессор MediaTek Dimensity 8400. Для удобства пользователей смартфон оснащен качественным 6,67-дюймовым АМОЛЭД-экраном с частотой обновления 120 Hz. Остальные технические подробности будут объявлены позже.

Согласно данным источника, смартфон РугОне Ксснап 7 Pro будет представлен на краудфандинговой платформе Кикстартер 7 сентября текущего года. Первые покупатели смогут заказать этот уникальный гаджет за 800 евро. Глобальные продажи запланированы на октябрь, а розничная цена составит 1000 долларов США.