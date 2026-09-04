Чемпион UFC Джастин Гейджи назвал причины боя с Конором Макгрегором

Действующий 37-летний чемпион UFC в легком весе (до 70 кг), известный американский боец Джастин Гейджи откровенно рассказал о том, почему с нетерпением ждет встречи в октагоне с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором. В интервью авторитетному порталу АктуММА Гейджи не скрывал, что этот бой станет для него не только личным сведением счетов, но и средством получения невиданной финансовой выгоды и укрепления легендарного статуса в истории спорта.

«С нетерпением жду возможности ударить его по лицу»: Откровенное признание Гейджи

Американский чемпион подчеркнул, что его желание сразиться с ирландской звездой не угасало на протяжении многих лет, и это противостояние доставит ему огромное удовольствие:

«Удар на глазах у публики»: «Я говорил об этом сотню раз: я бы с огромным удовольствием ударил Конора Макгрегора по лицу на глазах у публики. Именно поэтому я с нетерпением жду этого боя, сгораю от желания оказаться там и увидеть его стоящим напротив меня», — заявил чемпион;

Уровень суперзвезды: Гейджи признал заслуги Конора в спортивном мире, подчеркнув, что даже находясь вне октагона, тот остается самой крупной и обсуждаемой медиаперсоной в истории ММА.

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37-летний чемпион особо оценил значимость этого противостояния с точки зрения спорта и бизнеса:

Огромный финансовый доход: Джастин Гейджи открыто заявил, что бой против Конора побьет кассовые рекорды и принесет огромную прибыль в его кошелек: «Без сомнений, он один из величайших суперзвезд этого вида спорта, поэтому бой с таким парнем будет чрезвычайно выгодным для меня в финансовом плане»;

Достижение легендарного статуса: По мнению чемпиона, убедительная победа над Макгрегором поставит финальную и самую яркую точку в его карьере, вписав его в ряды величайших бойцов в истории ММА.

Как вы думаете, если состоится потенциальный бой между Джастином Гейджи и Конором Макгрегором, кто в нем одержит победу? Сможет ли 37-летний действующий чемпион нокаутировать Конора или ирландская звезда сможет вновь покорить вершину? Оставляйте свои мнения в комментариях!