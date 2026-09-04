Чрезвычайный удар по Киеву: Россия нацелилась на штаб-квартиру Службы безопасности Украины

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил России нанес прямой удар по зданию штаб-квартиры Службы безопасности Украины (СБУ), расположенному на улице Владимирской в центре Киева. На фоне этого резонансного нападения, целью которого стал кабинет главы спецслужбы, Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный разговор с руководителем СБУ Александром Покладом и поручил военным нанести противнику зеркальный, ощутимый и тяжелый ответный удар. Что примечательно, этот резкий инцидент произошел за считанные часы до прибытия специальных представителей руководства США в Москву и Киев.

Детали удара: Целевой кабинет и 9 пострадавших

Взрыв в центре столицы привел к масштабным разрушениям и жертвам:

Дрон, направленный в кабинет руководителя: Президент Владимир Зеленский сообщил, что дрон целенаправленно метил в служебный кабинет главы спецслужбы. Однако, как пишет издание «Украинская правда», в момент атаки, произошедшей примерно в 15:30 по местному времени, Поклада в кабинете не было;

Крыша здания и густой дым: На кадрах с места происшествия запечатлен черный дым, поднимающийся из окон штаб-квартиры СБУ. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате падения дрона на крышу нежилого здания в Шевченковском районе пострадали 9 человек, 7 из них госпитализированы;

Разрушена соседняя кофейня: От силы удара серьезные повреждения получило и кафе сети «Завертайло», расположенное рядом со зданием СБУ. Женщина-сотрудник кафе получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу; остальные сотрудники и клиенты успели укрыться в подвале;

Движение реактивных дронов: За полчаса до удара в городе была объявлена воздушная тревога, а Воздушные силы страны предупреждали о приближении реактивных дронов.

Жесткий приказ Зеленского и назначение в руководстве СБУ

Руководство Украины объявило о принятии жестких ответных мер на удар:

«Ответить зеркально»: Владимир Зеленский отметил, что всем пострадавшим оказывается оперативная медицинская помощь, и поручил Александру Покладу совместно с Вооруженными силами Украины: «дать русским достойный, ощутимый и по возможности зеркальный ответ» за этот удар;

Новый руководитель в ведомстве: Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы СБУ именно Александра Поклада вместо Евгения Хмары, который 17 июля текущего года перешел на должность министра обороны. До этого он работал в должности заместителя руководителя управления.

Эскалация накануне визита вашингтонских переговорщиков

Этот мощный удар в центре Киева пришелся на самый критический момент геополитических процессов:

Срочная миссия Кушнера и Уиткоффа: Удар произошел в преддверии ожидающейся важной поездки специального посланника Президента США дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в регион для проведения мирных переговоров;

Маршрут Москва — Киев: По данным ТАСС, представители США должны были провести переговоры в Москве 5 сентября и 6 сентября прибыть напрямую в Киев;

Реакция России: На данный момент Министерство обороны России не делало официальных заявлений по поводу данного удара по штаб-квартире СБУ в Киеве.

Как вы думаете, остановит ли этот удар по штаб-квартире спецслужбы в центре Киева и планируемый ответ Украины процесс переговоров, которые ведут представители США, или стороны ужесточают условия перемирия как средство давления? Оставляйте свои мысли в комментариях!