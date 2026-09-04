УС Опен: Камилла Рахимова дошла до 3-го круга в Нью-Йорке

Защищающая честь Узбекистана талантливая теннисистка Камилла Рахимова успешно выступила на престижном турнире из серии «Большого шлема» — Открытом чемпионате США (УС Опен), проходящем в Нью-Йорке, дойдя до третьего круга соревнований. Продемонстрировав высокое мастерство на кортах, где ведут борьбу сильнейшие теннисистки мира, Рахимова записала на свой счет крупные призовые и важные рейтинговые очки.

Разгром со счетом 6:0: победа над Селехметьевой

Во втором круге соревнований Камилла Рахимова вышла на корт против своей опытной соперницы из Испании Оксаны Селехметьевой и продемонстрировала полное превосходство:

Экспресс-победа за 1 час: Встреча продолжалась всего 1 час 5 минут, и в обоих сетах инициатива полностью была на стороне Рахимовой;

Уверенный результат: Выиграв первый сет со счетом 6:3, Камилла не отдала сопернице ни одного гейма во второй партии, оформив сухую и уверенную победу со счетом 6:0.

Достойная борьба против 1-й ракетки мира: испытание Ариной Соболенко

В третьем круге турнира узбекистанской теннисистке противостояла действующая первая ракетка мира и турнира, беларуска Арина Соболенко:

Открытый матч с грандом: В поединке против ведущей теннисистки планеты Камилла оказала мужественное сопротивление и боролась до конца за каждое очко;

Остановка со счетом 3:6, 4:6: В упорной борьбе Соболенко одержала победу в двух сетах (3:6, 4:6), однако Рахимова заслужила признание специалистов своей качественной игрой против лидера мирового рейтинга.

290 тысяч долларов, 130 рейтинговых очков и новая страница в национальной сборной

Это выступление в Нью-Йорке имеет огромное значение для карьеры теннисистки и спорта страны:

Финансовый и рейтинговый успех: Выход в третий круг УС Опен принес Рахимовой 130 ценных рейтинговых очков и крупные призовые в размере 290 000 долларов США ;

Под флагом Узбекистана: Уроженка России Камилла Рахимова в декабре 2025 года официально сменила спортивное гражданство и с тех пор выступает на международной арене под флагом Узбекистана;

Подъем в таблице WTA: Завоеванные очки позволят спортсменке существенно улучшить свои позиции в женском рейтинге WTA и получить прямые путевки на предстоящие турниры «Большого шлема».

Как вы думаете, смогут ли такие успешные выступления Камиллы Рахимовой на турнирах «Большого шлема» еще больше усилить интерес к большому теннису в Узбекистане? Считаете ли вы, что она сможет вскоре войти в топ-30 теннисисток мира? Свои мнения оставляйте в комментариях!