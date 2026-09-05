Увлекшаяся телефоном сотрудница съехала на кресле по лестнице

В Китае в социальных сетях широко распространилось видео, на котором запечатлено, как скучающий офисный сотрудник настолько увлекся телефоном, что потерял бдительность. На кадрах видно, как молодая женщина, уставившись в экран телефона, откатывается в кресле назад и в конце концов съезжает вниз по лестнице.

На записях с камеры видеонаблюдения видно, как рядом с ней несколько коллег сидят и играют в китайскую настольную игру. Она же продолжала ковыряться в телефоне, практически не обращая внимания на происходящее вокруг.

Женщина постепенно передвигалась в кресле назад. Она подняла голову только тогда, когда кресло добралось до верхней части лестницы и его колеса коснулись первой ступени. Однако к этому моменту кресло уже начало опрокидываться вниз по лестнице.

Коллеги, увидевшие инцидент, тут же вскочили со своих мест и бросились на помощь, чтобы проверить, не получила ли она травм. Получила ли женщина телесные повреждения в результате этого инцидента, пока неизвестно.

Инцидент произошел в одном из офисов в Китае, точный адрес которого не указан. Позже видео распространилось в популярной китайской социальной сети Веибо, вызвав различные шутливые комментарии среди пользователей.