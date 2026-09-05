Оценено состояние батарей электромобилей с пробегом 150 тысяч километров

·1·Авто
Оценено состояние батарей электромобилей с пробегом 150 тысяч километров

Австрийская компания АВИЛУ провела масштабное исследование диагностики тяговых батарей, чтобы определить состояние аккумуляторов электромобилей после пробега в 150 тысяч километров. Согласно данным иксбт.ком, в ходе анализа были сопоставлены результаты более полумиллиона независимых тестов 20 популярных моделей электромобилей, что позволило оценить долговечность современных аккумуляторов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Результаты анализа показали, что современные электромобили, продемонстрировавшие лучшие показатели, сохраняют около 94% своей первоначальной полезной емкости даже после преодоления 150-тысячного рубежа. Эксперты объясняют это стремительным развитием аккумуляторных технологий и совершенствованием систем терморегуляции.

Лидирующие модели и самые выносливые батареи

В рамках исследования наилучший результат показала модель Mercedes-Benz ЭКА. Показатель Стате оф Хеалт (СоХ), отражающий остаточную емкость батареи, составил в медианном значении 94%. Следом с минимальным отрывом расположились автомобили южнокорейского и немецкого производства.

В частности, Hyundai ИОНИК 5 показал результат 93,8%, а электромобиль BMW i4 завершил тройку лидеров с показателем 93,6%. Также в пятерку вошли Hyundai Kona EV и Volvo XC40 Речарге, подтвердив сохранение более 92% емкости. Модели Ford Mustang Мач-Э и Polestar 2 зафиксировали результат около 92,5%.

Показатели Tesla и других моделей

Популярные электромобили Tesla показали в этом рейтинге результаты чуть ниже лидеров. В частности, после 150 тысяч километров пробега Tesla Model Y имела показатель СоХ на уровне 90,3%, а Tesla Model 3 — в среднем 88,9%. Примечательно, что на отметке 50 тысяч километров батарея Tesla Model Y находилась на уровне 94,5%.

Один из самых низких результатов среди протестированных моделей был зафиксирован у Nissan Леаф ЗЭ1 — его показатель составил 86,3%. Эксперты объясняют это относительно небольшой емкостью батареи в 40 кВт·ч. Чтобы преодолеть то же расстояние, аккумуляторы таких машин вынуждены проходить через большее количество циклов заряда по сравнению с моделями, обладающими более емкими батареями.

Различия в состоянии батарей и их причины

Авторы исследования подчеркивают, что разброс показателей между автомобилями одной модели играет более важную роль, чем среднее значение. Состояние батарей двух машин одной модели с одинаковым пробегом может существенно различаться. Например, в некоторых случаях эта разница достигала 13,5 процентных пунктов.

Разница в 10% в показателе СоХ может означать потерю десятков километров реального запаса хода. На деградацию батарей напрямую влияют следующие факторы:

  • Химический состав электролита и ячеек
  • Климатические условия и температура региона
  • Режимы и скорость зарядки
  • Количество полных циклов заряда
  • Время нахождения автомобиля в состоянии высокого уровня заряда
В целом, данное глобальное исследование показало, что современные тяговые батареи изнашиваются медленнее, чем ожидалось. Доказано, что даже модели с самыми низкими показателями способны сохранять более 85% своей емкости после преодоления 150 тысяч километров.

ЭлектромобилиДеградация батареиАвтоновостиMercedes-BenzTesla
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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