Пентагон ввел проверку на тестостерон для военных — затем решение изменилось

·24·Мир
Пентагон ввел проверку на тестостерон для военных — затем решение изменилось

Министерство обороны США попыталось внедрить новый порядок выявления дефицита тестостерона у военнослужащих в возрасте 30 лет и старше. Однако спустя всего день после публикации документа Пентагон временно отменил новое клиническое руководство.

В связи с этим вопрос вышел за рамки обычного медицинского осмотра и вызвал более широкое обсуждение: Пентагон стремился повысить готовность и эффективность военнослужащих путем выявления проблем, связанных с гормонами.

Какие изменения хотел ввести Пентагон?

Согласно новому порядку, проверка на дефицит тестостерона должна была быть включена в процесс ежегодной медицинской оценки для военнослужащих действующей службы и резерва в возрасте 30 лет и старше.

Военные же моложе 30 лет должны были иметь возможность проходить проверку на добровольной основе.

Пентагон представил эту инициативу как меру, направленную на улучшение здоровья, физической подготовки и эффективности службы военнослужащих.

Почему именно тестостерон?

Тестостерон участвует в ряде важных процессов в организме. Его дефицит в некоторых случаях может быть связан с утомляемостью, снижением мышечной массы и другими изменениями.

Целью Пентагона было раннее выявление возможных гормональных проблем и оказание необходимой медицинской помощи в случае необходимости.

Почему это решение вызвало споры?

Новая политика не была единогласно поддержана медицинскими экспертами.

Некоторые специалисты выразили сомнение в наличии достаточных научных оснований для регулярной проверки всех военнослужащих старше 30 лет на дефицит тестостерона. Эксперты в области эндокринологии также отметили недостаточность доказательств, поддерживающих проведение общего скрининга в масштабах популяции.

Специалисты также указали на риски, связанные с применением терапии тестостероном при отсутствии реальной медицинской необходимости.

Последние новости: документ временно отозван

Пентагон опубликовал новое клиническое руководство 2 сентября. Но уже 3 сентября документ был удален с сайта.

Официальные лица США сообщили, что документ был временно отозван для внесения обновлений. При этом было заявлено, что прежняя временная директива остается в силе.

Таким образом, сообщение о том, что «Пентагон ввел обязательную проверку на тестостерон для военных старше 30 лет», отражает решение от 2 сентября, однако следует учитывать и последующие изменения от 3 сентября.

Каков будет результат?

Главная цель Пентагона — улучшить долгосрочное здоровье и готовность к службе военнослужащих путем раннего выявления возможных проблем, связанных с гормонами и энергией.

Тем не менее, окончательный вид нового клинического руководства еще дорабатывается. В Пентагоне заявили, что обновят и повторно представят итоговый документ.

Таким образом, самый важный аспект произошедшего заключается не только в самом введении проверки на тестостерон, а в том, что Пентагон временно отозвал новое клиническое руководство менее чем через сутки после его публикации.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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