До 1 января 2026 года некоторая задолженность будет списана...

Предпринимателям и работодателям предоставляется важное послабление. Задолженность, образовавшаяся до 1 января 2026 года, подлежит списанию. Также появится возможность с опозданием внести ранее заключенные трудовые договоры в Единую национальную систему труда.

Новый порядок затронет обязательства, связанные, в частности, с налоговой отчетностью и оформлением трудовых договоров.

Какая задолженность будет списана?

Согласно установленному порядку, неоплаченная часть следующих задолженностей, образовавшихся до 1 января 2026 года, будет списана:

административные штрафы , примененные за несвоевременное представление налоговой отчетности;

финансовые штрафы , примененные к субъектам, уплачивающим налог с оборота в фиксированном размере;

имеющиеся неоплаченные задолженности по вышеуказанным штрафам.

Это изменение позволит снизить или полностью устранить ранее возникшие штрафные обязательства некоторых субъектов предпринимательства.

Предусмотрены льготы и по трудовым договорам

Еще один важный аспект нового порядка касается трудовых отношений.

Теперь разрешается вносить ранее оформленные трудовые договоры в Единую национальную систему труда.

Самое главное, что штрафы за несвоевременный ввод таких договоров в систему применяться не будут.

Данное изменение позволит упорядочить трудовые договоры, которые были оформлены ранее, но не были своевременно отражены в электронной системе.

Что это значит для предпринимателей?

Новые послабления можно условно разделить на три направления:

Направление Установленное послабление Налоговая отчетность Списывается неоплаченная часть некоторых административных штрафов, примененных за несвоевременно поданную отчетность Налог с оборота Списывается неоплаченная часть отдельных финансовых штрафов Трудовые договоры Появится возможность с опозданием внести ранее оформленные договоры в Единую национальную систему труда

Почему это изменение важно?

На практике у предпринимателей и работодателей имеются различные обязательства, связанные с оформлением отчетности, выполнением налоговых обязательств и отражением трудовых договоров в электронной системе.

С этой точки зрения предоставление послаблений по некоторым ранее возникшим штрафам может послужить снижению финансовой нагрузки на субъекты предпринимательства.

А возможность, предоставленная по трудовым договорам, создаст дополнительные условия для приведения документов в порядок в электронной системе.

Кратко об основных изменениях

В рамках данного порядка для предпринимателей предусмотрены три важнейших новшества:

Некоторые неоплаченные штрафы, образовавшиеся до 1 января 2026 года, подлежат списанию. Неоплаченная часть отдельных налоговых и финансовых штрафов аннулируется. Разрешается вносить ранее оформленные трудовые договоры в Единую национальную систему труда с опозданием и без применения штрафов.

Таким образом, основная цель нового порядка — смягчение ранее возникших штрафных обязательств и упрощение процесса оформления трудовых договоров в электронной системе.