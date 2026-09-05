До 1 января 2026 года некоторая задолженность будет списана...

·1·Экономика
До 1 января 2026 года некоторая задолженность будет списана...

Предпринимателям и работодателям предоставляется важное послабление. Задолженность, образовавшаяся до 1 января 2026 года, подлежит списанию. Также появится возможность с опозданием внести ранее заключенные трудовые договоры в Единую национальную систему труда.

Новый порядок затронет обязательства, связанные, в частности, с налоговой отчетностью и оформлением трудовых договоров.

Какая задолженность будет списана?

Согласно установленному порядку, неоплаченная часть следующих задолженностей, образовавшихся до 1 января 2026 года, будет списана:

  • административные штрафы, примененные за несвоевременное представление налоговой отчетности;

  • финансовые штрафы, примененные к субъектам, уплачивающим налог с оборота в фиксированном размере;

  • имеющиеся неоплаченные задолженности по вышеуказанным штрафам.

Это изменение позволит снизить или полностью устранить ранее возникшие штрафные обязательства некоторых субъектов предпринимательства.

Предусмотрены льготы и по трудовым договорам

Еще один важный аспект нового порядка касается трудовых отношений.

Теперь разрешается вносить ранее оформленные трудовые договоры в Единую национальную систему труда.

Самое главное, что штрафы за несвоевременный ввод таких договоров в систему применяться не будут.

Данное изменение позволит упорядочить трудовые договоры, которые были оформлены ранее, но не были своевременно отражены в электронной системе.

Что это значит для предпринимателей?

Новые послабления можно условно разделить на три направления:

Направление

Установленное послабление

Налоговая отчетность

Списывается неоплаченная часть некоторых административных штрафов, примененных за несвоевременно поданную отчетность

Налог с оборота

Списывается неоплаченная часть отдельных финансовых штрафов

Трудовые договоры

Появится возможность с опозданием внести ранее оформленные договоры в Единую национальную систему труда

Почему это изменение важно?

На практике у предпринимателей и работодателей имеются различные обязательства, связанные с оформлением отчетности, выполнением налоговых обязательств и отражением трудовых договоров в электронной системе.

С этой точки зрения предоставление послаблений по некоторым ранее возникшим штрафам может послужить снижению финансовой нагрузки на субъекты предпринимательства.

А возможность, предоставленная по трудовым договорам, создаст дополнительные условия для приведения документов в порядок в электронной системе.

Кратко об основных изменениях

В рамках данного порядка для предпринимателей предусмотрены три важнейших новшества:

  1. Некоторые неоплаченные штрафы, образовавшиеся до 1 января 2026 года, подлежат списанию.

  2. Неоплаченная часть отдельных налоговых и финансовых штрафов аннулируется.

  3. Разрешается вносить ранее оформленные трудовые договоры в Единую национальную систему труда с опозданием и без применения штрафов.

Таким образом, основная цель нового порядка — смягчение ранее возникших штрафных обязательств и упрощение процесса оформления трудовых договоров в электронной системе.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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