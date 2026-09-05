До 1 января 2026 года некоторая задолженность будет списана...
Предпринимателям и работодателям предоставляется важное послабление. Задолженность, образовавшаяся до 1 января 2026 года, подлежит списанию. Также появится возможность с опозданием внести ранее заключенные трудовые договоры в Единую национальную систему труда.
Новый порядок затронет обязательства, связанные, в частности, с налоговой отчетностью и оформлением трудовых договоров.
Какая задолженность будет списана?
Согласно установленному порядку, неоплаченная часть следующих задолженностей, образовавшихся до 1 января 2026 года, будет списана:
административные штрафы, примененные за несвоевременное представление налоговой отчетности;
финансовые штрафы, примененные к субъектам, уплачивающим налог с оборота в фиксированном размере;
имеющиеся неоплаченные задолженности по вышеуказанным штрафам.
Это изменение позволит снизить или полностью устранить ранее возникшие штрафные обязательства некоторых субъектов предпринимательства.
Предусмотрены льготы и по трудовым договорам
Еще один важный аспект нового порядка касается трудовых отношений.
Теперь разрешается вносить ранее оформленные трудовые договоры в Единую национальную систему труда.
Самое главное, что штрафы за несвоевременный ввод таких договоров в систему применяться не будут.
Данное изменение позволит упорядочить трудовые договоры, которые были оформлены ранее, но не были своевременно отражены в электронной системе.
Что это значит для предпринимателей?
Новые послабления можно условно разделить на три направления:
Направление
Установленное послабление
Налоговая отчетность
Списывается неоплаченная часть некоторых административных штрафов, примененных за несвоевременно поданную отчетность
Налог с оборота
Списывается неоплаченная часть отдельных финансовых штрафов
Трудовые договоры
Появится возможность с опозданием внести ранее оформленные договоры в Единую национальную систему труда
Почему это изменение важно?
На практике у предпринимателей и работодателей имеются различные обязательства, связанные с оформлением отчетности, выполнением налоговых обязательств и отражением трудовых договоров в электронной системе.
С этой точки зрения предоставление послаблений по некоторым ранее возникшим штрафам может послужить снижению финансовой нагрузки на субъекты предпринимательства.
А возможность, предоставленная по трудовым договорам, создаст дополнительные условия для приведения документов в порядок в электронной системе.
Кратко об основных изменениях
В рамках данного порядка для предпринимателей предусмотрены три важнейших новшества:
Некоторые неоплаченные штрафы, образовавшиеся до 1 января 2026 года, подлежат списанию.
Неоплаченная часть отдельных налоговых и финансовых штрафов аннулируется.
Разрешается вносить ранее оформленные трудовые договоры в Единую национальную систему труда с опозданием и без применения штрафов.
Таким образом, основная цель нового порядка — смягчение ранее возникших штрафных обязательств и упрощение процесса оформления трудовых договоров в электронной системе.
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