Шавкат Мирзиёев анонсировал новую систему для нуждающихся семей
В Узбекистане изменится система выявления нуждающихся семей и их социальной поддержки. В рамках нового подхода будут учитываться не только доходы семьи, но и целый ряд других факторов, таких как состояние здоровья, инвалидность, количество детей и работа членов семьи за рубежом.
Об этом было заявлено на совещании, прошедшем под руководством Президента Шавката Мирзиёева. На нем были определены новые задачи по поддержке населения, нуждающегося в социальной защите.
Что изменится при оценке семей?
Задачу по пересмотру текущего подхода поручено выполнить Национальному агентству социальной защиты.
В новой системе определение нуждаемости семьи не будет ограничиваться лишь показателем дохода.
В процессе оценки также будут учитываться следующие факторы:
доходы членов семьи;
наличие хронических заболеваний;
состояние инвалидности;
количество детей в семье;
трудовая деятельность одного из членов семьи за рубежом;
общее социальное положение семьи.
Таким образом, при определении нуждаемости планируется перейти к системе многокритериальной (многомерной) оценки.
Изменения коснутся и «Социального реестра»
Национальному агентству социальной защиты поручено до конца года пересмотреть систему включения нуждающегося населения в «социальный реестр».
В результате этого предусматривается расширение критериев выявления семей, действительно нуждающихся в социальной помощи.
«Мы внедрим систему, которая обеспечит родителей, ухаживающих за детьми, работой и доходом на дому или в махалле», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Какие возможности будут созданы для родителей, ухаживающих за детьми?
На совещании особое внимание было уделено вопросу вовлечения родителей, занятых уходом за детьми, в доходный труд.
Для этого ставится цель наладить систему, направляющую их на:
работу в домашних условиях;
трудовую деятельность непосредственно в махалле;
обретение постоянного источника дохода.
В данном подходе, наряду с оказанием социальной помощи, упор делается на расширение возможностей семьи по самостоятельному формированию доходов.
Почему важна многокритериальная оценка?
Финансовое положение семьи не всегда может полностью отражать ее реальные потребности.
Например, в семье с определенным уровнем дохода может быть человек с хроническим заболеванием или член семьи с инвалидностью. Многодетность или работа члена семьи за рубежом также рассматриваются как факторы, влияющие на социальное положение семьи.
Поэтому в новой системе планируется определять степень нуждаемости путем совместной оценки нескольких критериев.
В чем заключаются главные изменения?
Суть нового подхода можно охарактеризовать по трем основным направлениям:
Направление
Новый подход
Определение нуждаемости
Совместная оценка нескольких социальных и экономических факторов
«Социальный реестр»
Система включения будет пересмотрена
Родители, ухаживающие за детьми
Создаются возможности для работы и заработка на дому или в махалле
Какой результат ожидается в итоге?
Новая система призвана усовершенствовать критерии выявления населения, нуждающегося в соцпомощи, и сделать ее адресной.
Самое главное изменение направлено не только на материальную поддержку нуждающихся семей, но и на расширение возможностей для их самостоятельного обеспечения работой и стабильным доходом.
Ожидается, что до конца года также будут реализованы задачи по пересмотру системы «социального реестра».
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