Шавкат Мирзиёев анонсировал новую систему для нуждающихся семей

·3·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев анонсировал новую систему для нуждающихся семей

В Узбекистане изменится система выявления нуждающихся семей и их социальной поддержки. В рамках нового подхода будут учитываться не только доходы семьи, но и целый ряд других факторов, таких как состояние здоровья, инвалидность, количество детей и работа членов семьи за рубежом.

Об этом было заявлено на совещании, прошедшем под руководством Президента Шавката Мирзиёева. На нем были определены новые задачи по поддержке населения, нуждающегося в социальной защите.

Что изменится при оценке семей?

Задачу по пересмотру текущего подхода поручено выполнить Национальному агентству социальной защиты.

В новой системе определение нуждаемости семьи не будет ограничиваться лишь показателем дохода.

В процессе оценки также будут учитываться следующие факторы:

  • доходы членов семьи;

  • наличие хронических заболеваний;

  • состояние инвалидности;

  • количество детей в семье;

  • трудовая деятельность одного из членов семьи за рубежом;

  • общее социальное положение семьи.

Таким образом, при определении нуждаемости планируется перейти к системе многокритериальной (многомерной) оценки.

Изменения коснутся и «Социального реестра»

Национальному агентству социальной защиты поручено до конца года пересмотреть систему включения нуждающегося населения в «социальный реестр».

В результате этого предусматривается расширение критериев выявления семей, действительно нуждающихся в социальной помощи.

«Мы внедрим систему, которая обеспечит родителей, ухаживающих за детьми, работой и доходом на дому или в махалле», — сказал Шавкат Мирзиёев.


Какие возможности будут созданы для родителей, ухаживающих за детьми?

На совещании особое внимание было уделено вопросу вовлечения родителей, занятых уходом за детьми, в доходный труд.

Для этого ставится цель наладить систему, направляющую их на:

  1. работу в домашних условиях;

  2. трудовую деятельность непосредственно в махалле;

  3. обретение постоянного источника дохода.

В данном подходе, наряду с оказанием социальной помощи, упор делается на расширение возможностей семьи по самостоятельному формированию доходов.

Почему важна многокритериальная оценка?

Финансовое положение семьи не всегда может полностью отражать ее реальные потребности.

Например, в семье с определенным уровнем дохода может быть человек с хроническим заболеванием или член семьи с инвалидностью. Многодетность или работа члена семьи за рубежом также рассматриваются как факторы, влияющие на социальное положение семьи.

Поэтому в новой системе планируется определять степень нуждаемости путем совместной оценки нескольких критериев.

В чем заключаются главные изменения?

Суть нового подхода можно охарактеризовать по трем основным направлениям:

Направление

Новый подход

Определение нуждаемости

Совместная оценка нескольких социальных и экономических факторов

«Социальный реестр»

Система включения будет пересмотрена

Родители, ухаживающие за детьми

Создаются возможности для работы и заработка на дому или в махалле

Какой результат ожидается в итоге?

Новая система призвана усовершенствовать критерии выявления населения, нуждающегося в соцпомощи, и сделать ее адресной.

Самое главное изменение направлено не только на материальную поддержку нуждающихся семей, но и на расширение возможностей для их самостоятельного обеспечения работой и стабильным доходом.

Ожидается, что до конца года также будут реализованы задачи по пересмотру системы «социального реестра».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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