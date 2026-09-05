До конца года 230 тысяч семей будут выведены из бедности: Президент предъявил хокимам жесткие требования

·1·Узбекистан
До конца года 230 тысяч семей будут выведены из бедности: Президент предъявил хокимам жесткие требования

В Узбекистане стартует новый масштабный этап по резкому сокращению бедности и обеспечению занятости населения до конца года. Главой государства перед хокимами всех областей и районов поставлены строгие требования по выводу из бедности 230 тысяч семей на основе четкого адресного плана и повышению доходов 1 миллиона жителей в течение сентября–декабря. При реализации этих стратегических задач в разрезе махаллей будет широко применяться полностью оправдавший себя в мире китайский опыт.

Рубежи сентября–декабря: 3 важные задачи, определенные для хокимов

Определено достижение важных показателей по обеспечению благосостояния населения в регионах за последние четыре месяца года:

  • 350 тысяч постоянных рабочих мест: Хокимияты областей и районов в период с сентября по декабрь обязаны обеспечить работой, приносящей постоянный доход, 350 тысяч граждан;

  • Повышение доходов 1 миллиона граждан: За счет региональных программ, микропроектов и развития предпринимательства будут значительно увеличены ежемесячные доходы в общей сложности одного миллиона жителей;

  • Выход 230 тысяч семей из бедности: Уровень жизни 230 тысяч семей, входящих в наиболее тяжелую категорию в социальном реестре, в каждом регионе будет стабилизирован, и они будут выведены за черту бедности.

Китайский опыт в махаллях: Конкретные показатели и индивидуальный подход

Стратегия искоренения бедности теперь будет работать не на основе общих отчетов, а на примере конкретных людей и семей:

  • Система индивидуальной помощи: На основе китайского опыта, зафиксировавшего рекордные показатели в мире по преодолению бедности, проблемы каждого домохозяйства (земля, кредит, обучение профессии, здравоохранение) будут изучаться в индивидуальном порядке;

  • Конкретные задачи для сотрудников махаллей: Деятельность ответственных сотрудников, непосредственно работающих с населением на уровне районов и махаллей, будет оцениваться не по общим цифрам, а по тому, сколько именно домохозяйств они вывели из тяжелого положения;

  • Обучение профессиям и содействие бизнесу: В зависимости от экономических возможностей каждой семьи будет запущена система налаживания малого предпринимательства, эффективного использования приусадебных участков и переобучения доходным профессиям.

Как вы думаете, на какие сферы в махаллях необходимо обратить больше внимания для достижения этих масштабных рубежей в течение четырех месяцев — на создание новых рабочих мест или выделение льготных кредитов на приусадебные участки и предпринимательство? Как следует контролировать ответственность хокимиятов? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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