NASA начала сборку сверхтяжелой ракеты СЛС для лунной миссии

·19·Технологии
NASA начала сборку сверхтяжелой ракеты СЛС для лунной миссии

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в сборочном цехе Космического центра имени Кеннеди продолжает активные работы по установке двух твердотопливных ускорителей для сверхтяжелой ракеты СЛС, предназначенной для очередной лунной программы. Как сообщает издание Иксбт.ком, этот масштабный технологический процесс является одним из важных шагов человечества на пути к возвращению на спутник Земли и обеспечивает успех будущих космических полетов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным специалистов, высота каждого собираемого ускорителя сопоставима с 17-этажным домом. Вес каждого из них составляет около 726 тонн, и во время полета они способны генерировать колоссальную тягу до 1633 тонн. Сегменты этих огромных элементов были доставлены специальным транспортом из штата Юта летом текущего года.

Значение конструкции ракеты

В космических исследованиях данные ускорители играют решающую роль. В частности, в первые секунды подъема ракеты в космос они обеспечивают более 75 процентов общей тяги СЛС. После завершения всех технических этапов эти мощные агрегаты будут соединены с остальными частями ракеты-носителя.

Готовая гигантская система должна вывести в космос космический корабль Орион в рамках очередной лунной программы, реализуемой NASA. Стоит особо отметить, что в план масштабной программы Artemis в последнее время были внесены значительные изменения, и она реализуется поэтапно.

Изменения в программе Artemis

Согласно новым планам, миссия Artemis III теперь преобразована в испытательный полет на околоземной орбите. Специалисты NASA на этом этапе планируют протестировать процессы сближения и стыковки корабля Орион, а также его системы жизнеобеспечения совместно с коммерческими посадочными модулями.

Практические данные, полученные в ходе этих испытаний, станут прочным фундаментом для выполнения более сложных задач в будущем. В частности, накопленный опыт послужит ключевым фактором при подготовке к миссии Artemis IV.

В соответствии с запланированными сроками, высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках Artemis IV намечена на 2028 год. Проводимые в настоящее время инженерные работы и технические испытания направлены на успешное начало новой эры освоения космоса человечеством.

NASAРакета SLSПрограмма ArtemisЛунная миссияКосмические технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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