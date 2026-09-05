«У меня есть ген, убивший мою маму»: решение женщины поразило общество

·41·Мир
«У меня есть ген, убивший мою маму»: решение женщины поразило общество

32-летняя блогер и мать троих детей из Флориды Даниэль Марпл приняла судьбоносное решение ради своей жизни после того, как ее мать скончалась от рака. Узнав, что она является носительницей мутации гена БРКА1, женщина удалила репродуктивные органы и молочные железы, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний в будущем.

Даниэль делится в социальных сетях процессом восстановления после профилактических операций, направленных на сохранение жизни. По ее словам, главным мотивом для принятия такого решения стало желание уберечь троих детей от боли, которую пережила она сама.

Вредные изменения в гене БРКА1 могут значительно увеличить риск развития рака молочной железы, яичников и других видов онкологии.

Даниэль перенесла профилактическую гистерэктомию и двустороннюю профилактическую мастэктомию. Хирургические вмешательства были проведены в августе, и в настоящее время она проходит курс реабилитации.

Блогер потеряла маму, когда ей было всего 7 лет. О том, что она является носителем мутации БРКА1, она узнала в 23 года, но решилась на операцию почти десять лет спустя.

Даниэль также опубликовала видео, на котором она танцует с дренажными трубками после операции. Этот ролик собрал более 20 тысяч лайков.

К видео она оставила подпись следующего содержания: «Удалить все репродуктивные органы и грудь, чтобы защитить себя от рака, который забрал твою маму в молодости, — это особый вид мужества».

Блогер подчеркнула, что главная цель операций — снижение риска, связанного с мутацией БРКА1. Она отметила, что прежде всего хочет оградить своих троих детей от той тяжелой ситуации, в которой оказалась сама после потери матери.

Мужественное решение Даниэль встретило теплый отклик у ее подписчиков. Они пожелали блогеру скорейшего выздоровления и восхитились ее стойкостью и силой духа.

Один из подписчиков написал: «Мне это очень откликнулось, желаю вам скорейшего выздоровления», а другой назвал ее «смелой и потрясающей». Еще один пользователь высоко оценил ее сильную волю и то, что она всегда ходит с улыбкой.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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