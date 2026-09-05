Поставлена точка в вопросе ГОАТ: Месси опубликовал видео, взорвавшее соцсети

·4·Спорт
Поставлена точка в вопросе ГОАТ: Месси опубликовал видео, взорвавшее соцсети

Легенда мирового футбола Лионель Месси представил резонансный рекламный ролик, посвященный завершению его 20-летней яркой карьеры в национальной сборной Аргентины. Неожиданный и крайне провокационный финал видео за несколько миллионов просмотров в социальных сетях за считанные часы вновь разжег не утихающие годами в футбольном мире споры о «величайшем игроке в истории» (ГОАТ).

Длинный кассовый чек и 20-летняя история: Символичная сцена в баре

Хотя основной сюжет ролика кажется простым, он несет в себе глубокий метафорический смысл:

  • Бармен и счет: В кадре бармен предлагает Лионелю Месси оплатить счет за выпитые напитки и начинает печатать чек из кассового аппарата;

  • Исторические победы вместо напитков: На бесконечно тянущемся из кассы гигантском чеке вместо обычных цен перечислены все важнейшие титулы, рекорды и трофеи, завоеванные Месси за более чем 20 лет в футболке сборной Аргентины;

  • Полностью оплаченный «долг»: Этот длинный список символизирует то, что Месси полностью «оплатил» всю ответственность перед родиной и национальной сборной, долгожданное звание чемпиона мира и континентальные кубки.

«Спор о ГОАТ: решен»: Самая горячая точка видео

Самым большим поводом для шумихи среди пользователей сети и спортивных изданий стала самая последняя строка бумаги:

  • Спорная финальная строка: В конце чека открыто и смело красуется надпись: «Спор о ГОАТ: решен» (ГОАТ дебате: сеттлед);

  • Столкновение болельщиков: Данная фраза взорвала дискуссии в сети — если фанаты Месси утверждают, что после победы на мундиале в Катаре в 2022 году этот вопрос действительно закрыт, то поклонники Криштиану Роналду заявляют, что подобный вывод является односторонним;

  • Смысл за пределами рекламы: Эксперты подчеркивают, что этот эпизод воспринимается не просто как маркетинговый ход, а как официальное заявление самого Месси о своем абсолютном месте в истории футбола.

Завершение великой эры в аргентинской футболке

Месси, который долгие годы сталкивался с неудачами в сборной и даже временно покидал ее, завершает свой путь на самой высокой вершине:

  • Триумф последних лет: Нападающий вместе с Аргентиной друг за другом поднял над головой Кубок Америки, Финалиссиму и, наконец, Кубок мира, став самым успешным капитаном в истории страны;

  • Недосягаемый рубеж: Прощаясь с национальной футболкой, Месси оставляет будущим поколениям футболистов колоссальное наследие, которое повторить практически невозможно.

А как считаете вы, действительно ли Лионель Месси окончательно поставил точку в споре ГОАТ (сильнейшего игрока всех времен), как подчеркивается в видео, или противостояние с Криштиану Роналду навсегда останется равным в истории футбола? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Луис Энрике сделал неожиданное заявление после поражения от «Монако»Луис Энрике сделал неожиданное заявление после поражения от «Монако»Сегодня, 09:43Чудо Фабрегаса взрывает Серию А: «Комо» разгромил «Дженоа» на выездеЧудо Фабрегаса взрывает Серию А: «Комо» разгромил «Дженоа» на выездеСегодня, 08:01Как оценили Шомуродова и Файзуллаева в матче против «Галатасарая»?Как оценили Шомуродова и Файзуллаева в матче против «Галатасарая»?Сегодня, 07:58Моуринью отреагировал на сенсационное поражение от «Бетиса»Моуринью отреагировал на сенсационное поражение от «Бетиса»Сегодня, 07:54Громкая сенсация: ПСЖ проиграл «Монако» на своем поле и рухнул на 12-е местоГромкая сенсация: ПСЖ проиграл «Монако» на своем поле и рухнул на 12-е местоСегодня, 07:51«Ужасная драма в Севилье»: «Реал» проиграл «Бетису»«Ужасная драма в Севилье»: «Реал» проиграл «Бетису»Сегодня, 07:48
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)