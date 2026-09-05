Toyota обновила свой популярный универсал Пробокс

·11·Авто
Toyota обновила свой популярный универсал Пробокс

Компания Toyota объявила об очередном обновлении универсала Toyota Пробокс, который пользуется большим спросом на японском рынке и выпускается с 2014 года. По сообщению иксбт.ком, хотя дизайн, интерьер и линейка двигателей автомобиля остались без изменений, его функции безопасности и цифровые возможности были значительно расширены. Об этом Иксбт.ком сообщает.

В качестве главного новшества была представлена телематическая система Т-Коннект, включенная в стандартную комплектацию всех версий. Данная система предназначена для оказания оперативной помощи водителю в экстренных ситуациях и выполнения специальных функций безопасности; благодаря установленному в автомобиле коммуникационному модулю ДКМ покупателям предоставляется пять лет бесплатного обслуживания.

Системы безопасности и современные функции

Сервис ХелпНет, являющийся частью системы Т-Коннект, напрямую связан с подушками безопасности. В случае серьезного ДТП система автоматически связывается с оператором экстренных служб. Также модель получила необычную функцию — возможность распознавания признаков агрессивного вождения или потенциального угона.

Если электроника оценивает движение автомобиля как опасное, она может передать данные в правоохранительные органы. Toyota представляет это не как средство контроля стиля вождения, а как дополнительный элемент безопасности. Кроме того, добавлена служба еКаре, позволяющая связаться с оператором при загорании предупреждающего индикатора на панели.

С помощью мобильного приложения Мй Toyota+ владельцы могут удаленно проверять состояние автомобиля. Появилась возможность контролировать через смартфон блокировку дверей и отключение аварийной сигнализации, а также получать уведомления, если машина осталась открытой.

Техническая часть и цены

В технической части автомобиля изменений не произошло. Toyota Пробокс по-прежнему предлагается с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 108 л.с. или гибридной установкой суммарной мощностью 99 л.с. Бензиновая версия оснащается вариатором и передним или полным приводом, в то время как гибрид доступен только с передним приводом.

Внедрение телематической системы незначительно повлияло на стоимость машины, увеличив её примерно на 47 300 иен ($300). После обновления базовая переднеприводная версия в Японии начинается от 1 965 700 иен ($12 600), а полноприводная модель — от 2 127 400 иен ($13 600). Цена топового гибридного Пробокс Ф составляет 2 308 900 иен ($14 800).

История этого семейного универсала началась в 2002 году, а текущее поколение модели находится на конвейере уже 12 лет. По сообщениям японских СМИ, Toyota может представить полностью новое поколение Пробокс в конце 2027 или в 2028 году. Ожидается, что автомобиль нового поколения перейдет на современную платформу ТНГА-Б, используемую в модели Ярис.

ToyotaProboxАвтоновостиЯпонияАвтоТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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