В США в обращение выпустили 1-долларовую монету с изображением Дональда Трампа

·28·Мир
В США в обращение выпустили 1-долларовую монету с изображением Дональда Трампа

«Трамп, который появится в кошельках»: в США в официальное обращение выпущена 1-долларовая монета с изображением Дональда Трампа — 250-летие Независимости, повседневные покупки и исторический дизайн

Громкое событие в финансовой системе США и мировой нумизматике: в честь 250-летнего юбилея независимости Соединенных Штатов в официальное обращение поступила новая 1-долларовая монета с портретом Дональда Трампа. Данная монета не является сувениром ограниченного тиража для выставок или коллекций, а представляет собой законное платежное средство, которое население может напрямую использовать для покупок нарынках и в магазинах в повседневной жизни.

Детали дизайна: 1776–2026 и символ юбилея

Дизайн 1-долларовой монеты, отчеканенной из золотистого металлического сплава, объединяет в себе ряд исторических элементов и элементов государственности:

  • Лицевая сторона (аверс): В центре запечатлен официальный портрет Дональда Трампа. В верхней части крупными буквами выгравировано «ЛИБЭРТЙ» (Свобода), с правой стороны — девиз «ИН ГОД ВЭ ТРУСТ» (Мы верим в Бога), а в нижней части — дата «1776 ~ 2026», символизирующая важный исторический рубеж США;

  • Обратная сторона (реверс): На оборотной стороне монеты размещен традиционный символ США — гордый белоголовый орлан с широко расправленными крыльями. По центру национального щита на груди орла высечена крупная цифра «250», обозначающая юбилейную дату независимости государства;

  • Номинальная стоимость: По ободку монеты нанесены надписи «УНИТЭД СТАТЭС ОФ АМЭРИКА», а в нижней части — «ОНЭ ДОЛЛАР», при этом ее номинальная стоимость равна одному доллару США.

«Не сувенир, а настоящее платежное средство»: Особенности обращения

Самым важным аспектом новой монеты является ее полная интеграция в систему ежедневных платежей:

  • Свободное использование в повседневных покупках: В отличие от многих памятных монет, этой монетой можно свободно расплачиваться в любой торговой точке, кофейне или в транспорте точно так же, как и обычной 1-долларовой банкнотой;

  • Празднование 250-летия Независимости: В то время как в стране широко отмечается 250-летие Декларации независимости США, принятой 4 июля 1776 года, эта монета стала одним из самых заметных материальных символов данного исторического события;

  • Ажиотаж среди нумизматов: Несмотря на то, что монета предназначена для повседневного обращения, коллекционеры и аналитики со всего мира уже сейчас проявляют большой интерес к тому, чтобы сохранить эти монеты и пополнить ими свои коллекции.

А как вы считаете, насколько правильной практикой является увековечение образов политических деятелей на монетах ежедневного обращения? Сможет ли эта 1-долларовая монета спустя годы превратиться в редкий экспонат, который на рынке коллекционеров будет оцениваться в несколько раз дороже своего номинала? Свои мнения оставляйте в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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