Tecno представила первый в мире по-настоящему безрамочный смартфон

·22·Технологии
Tecno представила первый в мире по-настоящему безрамочный смартфон

На выставке ИФА 2026 в Берлине было представлено новое устройство, поразившее технологический мир. Согласно данным издания GSMArena и известного инсайдера Ice Universe, компания Tecno продемонстрировала свой первый концептуальный смартфон с абсолютно безрамочным экраном. Это устройство примечательно тем, что позволяет уже сегодня представить, как будут выглядеть мобильные технологии будущего. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Производитель достиг такого необычного дизайна благодаря особой конструкции защитного стекла и кардинально переработанной внутренней структуре модуля экрана. По мнению экспертов, полное исчезновение рамок кардинально изменит пользовательский опыт взаимодействия с гаджетом, создавая впечатление прямого контакта с интерфейсом будущего.

Секреты конструкции

Однако при детальном изучении выяснилось, что концепт на самом деле не является полностью безрамочным. Черная рамка экрана никуда не исчезла, но инженеры Tecno мастерски скрыли её под оптическими и конструктивными элементами. Для этого было использовано специальное двухслойное защитное стекло, нижняя часть которого охватывает рамку корпуса.

В результате, при взгляде на устройство под прямым углом, кажется, что изображение доходит непосредственно до металлических граней. Как сообщает GSMArena, процесс сборки такого сложного дизайна также отличается от обычного. В частности, для идеального крепления второго слоя защитного стекла был использован специально разработанный термоплавкий клей.

Технические возможности и возникшие проблемы

Для сравнения, если рамка экрана iPhone 17 Pro Max составляет около 1,36 мм, то в концепте Tecno этот показатель визуально сведен к нулю. Устройство оснащено крупным 6,78-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Hz. По внешнему виду и внутренней платформе этот прототип во многом близок к ранее представленной модели Tecno Camon Слим.

В то же время отсутствие рамок породило специфическую проблему. Выяснилось, что при удержании устройства в руке пальцы пользователя часто задевают поверхность экрана. Чтобы устранить это неудобство, инженерам пришлось с нуля переработать алгоритмы распознавания касаний и элементы интерфейса, что позволило предотвратить случайные нажатия.

TecnoКонцепт смартфонаIFA 2026Мобильные технологииAMOLED экран
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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