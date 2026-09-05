Китайский спутник Яоган-50 (02) разрушился на орбите

В космосе зафиксировано еще одно крупное техногенное происшествие. Китайский спутник Яоган-50 (02), запущенный в марте текущего года, по неизвестным причинам распался как минимум на 43 фрагмента. Эта ситуация вновь остро поставила вопрос о проблеме космического мусора на околоземной орбите. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, разрушение данного космического аппарата было официально каталогизировано 18-й эскадрильей космической обороны Космических сил США. В настоящее время точные причины аварии остаются неизвестными. Специалисты рассматривают в качестве вероятных причин отказ двигателя или аккумуляторной батареи, либо столкновение с другим космическим объектом.

Необычная орбита и ее риски

Аппарат был выведен 15 марта с космодрома Тайюань с помощью ракеты Лонг Марч 6А на редкую и мощную ретроградную орбиту. На такой орбите спутник движется против направления вращения Земли. Хотя этот метод требует больше энергии и снижает полезную нагрузку ракеты, он позволяет аппарату перемещаться быстрее относительно поверхности Земли и чаще наблюдать за средними широтами, включая территорию Китая.

В настоящее время сотни образовавшихся фрагментов разлетелись по орбите на высоте от 600 до 1100 километров. На этой высоте сопротивление атмосферы практически не ощущается. По этой причине ожидается, что образовавшийся космический мусор будет оставаться в космосе десятилетиями, создавая серьезную угрозу для других действующих спутников.

Глобальная проблема космического мусора

Хотя китайская сторона пока не делала официальных заявлений по поводу инцидента, в национальном каталоге космических объектов Спакемаппер уже зафиксированы четыре фрагмента, связанные с этим аппаратом. Это означает, что китайские средства наблюдения также зафиксировали данную аварию. Несмотря на то, что корпорация КАСК называет устройства серии Яоган предназначенными для сельского хозяйства и ликвидации последствий стихийных бедствий, западные аналитики предполагают, что некоторые из них используются в целях военной разведки.

Специалисты отмечают, что проблема космического мусора уже вышла за рамки отдельных аварий. Сегодня на орбите отслеживается около 54 000 объектов размером более 10 сантиметров. Из них только 9300 являются работающими аппаратами. Количество мелких фрагментов размером от 1 до 10 сантиметров составляет 1,2 миллиона, а частиц размером от 1 миллиметра до 1 сантиметра — 140 миллионов.