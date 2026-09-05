Директор Агентства миграции Бехзод Мусаев снят с должности

·1·Узбекистан
Директор Агентства миграции Бехзод Мусаев снят с должности

В Узбекистане произошли важные кадровые изменения в сфере трудовой миграции. Директор Агентства миграции Бехзод Мусаев освобожден от занимаемой должности.

Соответствующие назначения и освобождения от должностей осуществлены на основании решений президента.

Кто возглавил Агентство миграции?

В соответствии с решениями президента, Мухсинходжа Турсунходжаевич Абдурахмонов назначен директором Агентства миграции при Кабинете Министров.

В связи с этим Бехзод Анварович Мусаев был освобожден от должности директора агентства.

Что означает смена руководства?

Агентство миграции выполняет важные задачи в таких направлениях, как вопросы трудовой деятельности граждан Узбекистана за рубежом, выход на внешние рынки труда, защита прав и интересов трудовых мигрантов.

Поэтому смена руководителя агентства считается значимым изменением с точки зрения государственной политики в сфере миграции.

Перед новым директором стоят такие важные задачи, как эффективная организация процессов трудовой миграции и координация вопросов, связанных с гражданами Узбекистана, работающими за рубежом.

Основные аспекты изменений

Вопрос

Информация

Должность

Директор Агентства миграции

Прежний руководитель

Бехзод Анварович Мусаев

Новый директор

Мухсинходжа Турсунходжаевич Абдурахмонов

Основание назначения

Решения президента

Организация

Агентство миграции при Кабинете Министров

Итоговое решение

Таким образом, в руководстве Агентства миграции произошли официальные изменения. Бехзод Мусаев освобожден от должности директора, а Мухсинходжа Абдурахмонов приступает к работе в качестве нового директора агентства.

То, каким направлениям деятельности агентства будет уделяться приоритетное внимание при новом руководителе, проявится в дальнейших решениях и практических мерах в сфере миграции.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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