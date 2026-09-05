DeepSeek отказывается от Nvidia в пользу чипов Huawei

·17·Технологии
DeepSeek отказывается от Nvidia в пользу чипов Huawei

Компания DeepSeek, занимающая прочные позиции на рынке AI, делает важный шаг к значительному снижению зависимости от американских технологий. Согласно данным Bloomberg, организация планирует закупить около 160 тысяч АИ-ускорителей у Huawei для нового крупного дата-центра, строящегося во Внутренней Монголии. Эта масштабная сделка может изменить существующий баланс на мировом технологическом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Если проект будет полностью реализован, он станет одним из крупнейших вычислительных кластеров на базе чипов Huawei. Это откроет для DeepSeek широкие возможности для обучения АИ-моделей и значительного повышения их производительности. По мнению экспертов, в настоящее время компания использует решения как Nvidia, так и Huawei, однако новая закупка знаменует собой стратегический поворот.

Новые тенденции и ограничения в отрасли

Заключение этой крупной сделки обусловлено жесткими ограничениями со стороны США на экспорт передовых полупроводников и оборудования для AI в Китай. Санкции, введенные Вашингтоном, вынуждают местных китайских производителей создавать собственные альтернативы и опираться на возможности внутреннего рынка. В результате оборудование Huawei становится основным инструментом обеспечения технологической независимости страны.

Тем не менее процесс реализации сделки зависит от ряда факторов. В частности, сроки поставок напрямую зависят от производственных мощностей Huawei, и, по прогнозам аналитиков, процесс может занять более года. Пока ни DeepSeek, ни Huawei не дали официальных комментариев и не подтвердили информацию об этой сделке.

Перспективы на будущее

Если план по закупке 160 тысяч ускорителей Huawei Ascend 950DT будет успешно выполнен, это даст мощный импульс полупроводниковой промышленности Китая. Кроме того, этот шаг укрепит позиции Huawei на внутреннем рынке и расширит возможности компании в конкуренции с ведущими мировыми поставщиками оборудования.

Однако окончательный объем заказа упирается в способность Huawei произвести такой объем продукции в необходимые сроки. В то время как конкуренция между США и Китаем в мировой технологической индустрии усиливается, ожидается, что этот проект установит новые стандарты в развитии будущей инфраструктуры AI.

DeepSeekHuaweiNvidiaИскусственный интеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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