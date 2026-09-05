Барселона на пороге серьезной потери: Ламин Ямаль пропустил тренировку

·6·Спорт
Барселона на пороге серьезной потери: Ламин Ямаль пропустил тренировку

Испанский клуб «Барселона» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами перед выездным матчем Ла Лиги против «Валенсии». Яркая звезда команды и ведущий вингер Ламин Ямаль не принял участия в последней субботней тренировке, и его появление на поле на стадионе «Месталья» оказалось под вопросом. Эта новость обеспокоила болельщиков и тренерский штаб в то время, как подопечные Ханси Флика готовятся к четвертому туру сезона 2026/27. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания SPORT, отсутствие 19-летнего футболиста на последней тренировке команды стало неожиданностью для врачей и тренеров. Физическое состояние талантливого вингера, показавшего отличную игру в понедельник против «Райо Вальекано», сейчас экстренно проверяется медицинским персоналом клуба. Хотя клуб еще не сделал официального заявления о причинах повреждения, эта ситуация создала серьезную проблему перед выездом команды.

Статус капитана и тактические изменения

Как сообщает Mundo Deportivo, этот неожиданный инцидент произошел на фоне радостного события для Ямаля. В тот же день по результатам голосования среди товарищей по команде футболист был избран новым вице-капитаном «Барселоны». Однако отсутствие молодого лидера может вынудить главного тренера Ханси Флика изменить свои тактические планы.

Немецкий специалист с момента прихода на «Камп Ноу» внедрил систему высокого прессинга, и Ламин Ямаль является одним из важнейших звеньев этого стиля игры. Его неустанное движение на поле и эффективность в атаке имеют огромное значение для игры команды. Если он не сможет принять участие в матче, тренерскому штабу придется искать альтернативные варианты в составе.

Позитивные новости и изменения в составе

Как отмечает Goal.com, в то время как состояние Ямаля вызывает опасения, «Барселона» в субботу получила две важные позитивные новости. Гави завершил полноценную тренировку с основным составом и готов выйти на поле в следующем матче. Полузащитник, получивший травму колена в стартовом матче чемпионата против «Эльче» и пропустивший ряд игр, наконец вернулся в строй.

Также нападающий Габриэл Жезус, перешедший из «Арсенала» во время летнего трансферного окна, готов к своему дебюту в составе «блауграны». Бразильский футболист в последние недели восстанавливал физические кондиции, набрал оптимальную форму и, как ожидается, впервые будет включен в официальную заявку на матч по решению тренера. Возвращение этих игроков придаст команде дополнительные силы перед сложным выездным матчем против «Валенсии».

БарселонаЛамин ЯмальЛа ЛигаХанси ФликГабриэл Жезус
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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