Генеральный прокурор Украины загадочно исчез — где Руслан Кравченко?

·8·Мир
Генеральный прокурор Украины загадочно исчез — где Руслан Кравченко?

В высшей политической и правоохранительной системе Украины разгорелся беспрецедентный скандал, напоминающий настоящий детектив. Генеральный прокурор страны Руслан Кравченко неожиданно исчез без следа после того стало известно о начале антикоррупционного расследования со стороны сотрудников его собственного ведомства в отношении «крышевания» крупных мошеннических кол-центров. Как сообщил известный журналист-расследователь издания «Украинская правда» (УП) Михаил Ткач, 4 сентября высокопоставленный чиновник въехал в охраняемый правительственный квартал Киева, после чего его больше никто не видел.

Въехал в правительственный квартал и не вернулся: таинственное исчезновение Генпрокурора

Информация, распространенная журналистом Михаилом Ткачем 5 сентября через его Телеграм-канал, вызвала большую панику в политических кругах Киева:

  • Главу ведомства не могут найти: «Со вчерашнего вечера никто не может найти Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Он въехал в правительственный квартал на служебном автомобиле, и с тех пор его никто не видел», — пишет Ткач;

  • Зона особого режима: Правительственный квартал считается наиболее охраняемым периметром страны, где под контролем находится каждый шаг. Исчезновение Генпрокурора внутри столь защищенной зоны придает произошедшему еще более подозрительный и загадочный характер;

  • Обрыв связи: Кравченко не только не появился на рабочем месте, но и ни с кем не выходит на связь, в том числе с близкими и сотрудниками ведомства.

Скандал с кол-центрами и опровержение обысков

За этим исчезновением кроются интересы широко распространенных в Украине теневых финансовых сетей и высокопоставленных чиновников:

  • Коррупционная преступная сеть: 4 сентября антикоррупционные органы Украины официально сообщили о начале расследования по факту защиты и покровительства крупных кол-центров, занимающихся незаконной мошеннической деятельностью, со стороны Офиса Генерального прокурора;

  • Опровержение перед исчезновением: Что примечательно, всего за несколько часов до своего исчезновения Руслан Кравченко категорически опроверг любые сообщения о проведении обысков в его ведомстве, назвав их безосновательными слухами;

  • Возникновение реальной угрозы: Однако предполагается, что после обнародования следственными органами улик Генпрокурор был вынужден срочно скрыться, чтобы избежать ответственности.

Риск уничтожения улик и преграды перед следствием

Журналистские расследования свидетельствуют о том, что бегство Генпрокурора может парализовать всю систему:

  • Молчание сотрудников: По мнению Михаила Ткача, после побега Генпрокурора его подчиненные вряд ли станут сотрудничать со следственными органами и раскрывать правду;

  • Вероятность уничтожения улик: Расследователи предполагают, что Кравченко, скрываясь, может заниматься уничтожением (зачисткой) важных документов и цифровых следов, имеющих отношение к данной коррупционной сети;

  • Кризис во властных верхах: То, что в условиях войны руководитель главного правоохранительного ведомства страны оказался в эпицентре такого уголовного скандала и сбежал, нанесло тяжелейший удар по авторитету киевского руководства как на международной арене, так и внутри страны.

Как вы думаете, по какой причине Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко исчез именно внутри правительственного квартала — успел ли он выехать из страны или скрывается под мощной защитой высших кругов? Может ли это событие стать настоящим испытанием в борьбе с коррупцией в Украине? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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