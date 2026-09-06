На свадьбе произошел пожар, погибли 22 человека

·0·Узбекистан
На свадьбе произошел пожар, погибли 22 человека

В столице Демократической Республики Конго — городе Киншаса — свадебное торжество закончилось трагедией. В результате пожара, произошедшего в ночь с 4 на 5 сентября в зале торжеств в коммуне Лингвала, по предварительным данным, погибли 22 человека, еще множество людей получили ранения.

Инцидент произошел в зале торжеств Panacée, расположенном на первом этаже одного из зданий на Триумфальном бульваре. В момент пожара в зале проходила свадебная церемония. Пострадавшие были доставлены в несколько больниц Киншасы, в том числе в медицинские учреждения Виджана, Синкентенер и Камп-Коколо.

По словам главы коммуны Лингвала Норбера Мушиги Нзиндулы, по состоянию на утро 5 сентября число жертв составило 22 человека. Однако эта цифра является предварительной, и число погибших может возрасти.

Точная причина пожара пока неизвестна. По предварительным данным, усугублению трагедии способствовали трудности с быстрой эвакуацией людей. В зале был всего один эвакуационный выход, и он оказался слишком узким для одновременного выхода большого количества гостей.

Паника и густой дым, возникшие после начала пожара, еще больше усугубили ситуацию.

По факту инцидента ведется расследование. Власти принимают меры по выяснению причин возникновения пожара, а также проверяют соблюдение требований безопасности в залах торжеств.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Узбекистане предложили штрафовать за сокрытие ранних браковВ Узбекистане предложили штрафовать за сокрытие ранних браковСегодня, 12:20Компани объяснил, почему Кейн и Олисе остались в запасе после ничьей с «Шальке»Компани объяснил, почему Кейн и Олисе остались в запасе после ничьей с «Шальке»Сегодня, 08:46Директор Агентства миграции Бехзод Мусаев снят с должностиДиректор Агентства миграции Бехзод Мусаев снят с должностиВчера, 12:03До конца года 230 тысяч семей будут выведены из бедности: Президент предъявил хокимам жесткие требованияДо конца года 230 тысяч семей будут выведены из бедности: Президент предъявил хокимам жесткие требованияВчера, 11:43Шавкат Мирзиёев анонсировал новую систему для нуждающихся семейШавкат Мирзиёев анонсировал новую систему для нуждающихся семейВчера, 11:41Новая система вместо «Лечебного дела»: в медицинском образовании начинаются революционные измененияНовая система вместо «Лечебного дела»: в медицинском образовании начинаются революционные изменения04.09, 20:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»