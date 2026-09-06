Представлен Аиго ПЛ10: новый флеш-накопитель с портами Лигхтнинг и USB-C

Компания Аиго представила серию мобильных флеш-накопителей ПЛ10, предназначенных для быстрого обмена данными между устройствами в экосистеме Apple и другими гаджетами. Как сообщает издание иксбт.ком, новинка призвана решить проблему нехватки памяти в смартфонах и планшетах, отличаясь компактностью и универсальностью. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В наше время, когда объемы фотографий и видео постоянно растут, спрос на такие внешние накопители остается высоким. Аиго ПЛ10 позволяет пользователям легко передавать файлы между компьютерами и мобильными устройствами без необходимости использования беспроводных соединений или облачных ограничений.

Технические характеристики и возможности

Согласно данным иксбт.ком, новый мобильный флеш-накопитель выполнен в цельном корпусе из серебристого алюминиевого сплава. На его концах расположены два основных разъема — Лигхтнинг и USB-C. Благодаря такой конструкции накопитель ПЛ10 можно напрямую подключать к iPhone или iPad, а затем быстро переносить данные на ПК и другое современное оборудование через USB-C.

Устройство работает на базе современного протокола USB 3.2 и имеет официальный сертификат МФи от Apple. Это гарантирует его безупречную и безопасную работу с iPhone и iPad.

Безопасность и интеграция с облачными сервисами

Для управления файлами используется специально разработанное приложение Аиго Линк. Программа поддерживает защиту с помощью технологий Факе ИД или Туч ИД для обеспечения безопасности данных пользователя. Кроме того, предусмотрена возможность включения режимов «только чтение» или «только запись», чтобы предотвратить случайное удаление или несанкционированный доступ к важной информации.

Также флеш-накопитель может работать в связке с сервисом iCloud Фотос. Пользователи могут удобно распределять свои фото и видео между облачным хранилищем и устройством ПЛ10, эффективно освобождая место в памяти iPhone или iPad.

Цены и доступность

Покупателям предлагаются модели в трех вариантах объема. По данным иксбт.ком, цены на флеш-накопители Аиго ПЛ10 установлены следующие:

Версия 128 GB — 399 юаней

Версия 256 GB — 599 юаней

Версия 512 GB — 999 юаней

Такая ценовая политика позволяет пользователям выбрать накопитель необходимой емкости в зависимости от своих потребностей и бюджета.