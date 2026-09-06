Эрлинг Холанд рассказал о своем новом имидже и победах команды

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после победы своей команды в последнем матче поделился мнением о своей новой короткой стрижке, исторических результатах в сборной и кадровых изменениях в клубе. Минимальная победа над «Ковентри» в очередном туре Английской Премьер-лиги позволила «горожанам» сохранить стопроцентный результат на старте сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, в матче на стадионе «Этихад» норвежский бомбардир забил решающий гол головой после передачи Антуана Семеньо. Эта победа стала для «Манчестер Сити» третьей подряд в сезоне, что укрепило лидерство команды в чемпионате. Также в этом матче впервые в основном составе вышел Энцо Фернандес, приобретенный за 125 миллионов фунтов стерлингов, а Эллиот Андерсон, пополнивший состав в летнее трансферное окно, продемонстрировал лидерские качества, совершив 155 точных передач за игру.

О новом образе и стрижке

Эрлинг Холанд, выступающий с короткой стрижкой с начала сезона, в интервью изданию ESPN Бразил откровенно рассказал о своем визуальном преображении. По его словам, перемены произошли в подходящее время.

Норвежский форвард отметил: «Так гораздо удобнее. Думаю, пришло время для перемен. Мне нравится. Конечно, я скучаю по своим длинным волосам, но изменения были необходимы, и пока я наслаждаюсь этим. Они снова отрастут, и, надеюсь, будут такими же длинными, как раньше».

Историческая победа над Бразилией

Также во время интервью нападающий вспомнил историческую победу сборной Норвегии над Бразилией на чемпионате мира. Он в шутливой форме извинился за то, что его команда выбила южноамериканского футбольного гиганта из турнира.

Холанд подчеркнул, что этот матч стал одним из лучших в истории норвежского футбола: «Это была особенная игра для Норвегии, ведь в последний раз, когда мы участвовали в чемпионате мира, мы также играли против Бразилии, а Норвегия — единственная команда, которой Бразилия никогда не проигрывала. С точки зрения контроля игры это был лучший матч в нашей истории. Отличное воспоминание, еще раз извиняюсь за поражение, но таков футбол».

Изменения в составе «Манчестер Сити»

В то время как в команде под руководством тренера происходят серьезные тактические и кадровые изменения, опытный нападающий выразил уверенность, что новички справятся с давлением. Он отметил высокий уровень таких игроков, как Энцо Фернандес и Эллиот Андерсон.

Эрлинг Холанд добавил: «Время покажет. У нас много новых игроков, которые хорошо знают свой уровень. Энцо Фернандес знает, что нужно для завоевания трофеев, он уже играл в Премьер-лиге и быстро адаптировался к команде. Эллиот Андерсон также давно выступает в английском футболе и играл за национальную сборную. Мы должны принять новичков так же тепло, как приняли меня, и строить что-то вместе».