Смартфон Huawei Пура Кс Виев поступит в продажу 10 сентября

·1·Технологии
Смартфон Huawei Пура Кс Виев поступит в продажу 10 сентября

Компания Huawei официально объявила дату выхода на рынок одного из своих самых ожидаемых устройств — смартфона Huawei Пура Кс Виев. Согласно данным иксбт.ком, продажи этого уникального гаджета, оснащенного широким экраном и аккумулятором большой емкости, запланированы на 10 сентября текущего года. Данная презентация вызвала большой интерес в мире технологий и свидетельствует о новых тенденциях на рынке мобильных устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Публичная демонстрация устройства приурочена к крупному презентационному мероприятию, запланированному на 7 сентября. Глава потребительского бизнеса Huawei Хэ Ган подтвердил, что смартфон Пура Кс Виев будет еще раз показан в рамках мероприятия, посвященного устройству Мате КсТ 2. Такой подход демонстрирует стратегию компании по одновременной презентации своих флагманских новинок широкой аудитории.

Уникальные технические характеристики и дизайн

Эксперты и инсайдеры отмечают, что на рынке нет другого смартфона в подобном формате. Ранее, в конце августа, компания Huawei раскрыла первый облик этой модели. Тогда была предоставлена информация о необычно широком корпусе, цветовой палитре и операционной системе устройства.

Устройство имеет ультратонкие рамки и оснащено широким 6,39-дюймовым экраном. Также гаджет работает на современной и безопасной операционной системе HarmonyOS 7.0. Одной из наиболее примечательных особенностей является сверхмощный аккумулятор емкостью 7000 mAh, обеспечивающий пользователям длительную автономность.

Детали ожидаемой презентации

Согласно информации, распространенной известным инсайдером под ником СуперДименсионал, первые продажи устройства начнутся в очень сжатые сроки. На данный момент основные технические параметры смартфона Huawei Пура Кс Виев, включая процессор и возможности камеры, держатся в секрете.

Однако ожидается, что в ходе презентации 7 сентября компания раскроет все оставшиеся секретные характеристики. Полное обнародование этой информации будет иметь важное значение для определения рыночной стоимости и конкурентоспособности смартфона.

HuaweiPura X ViewСмартфонHarmonyOSТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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