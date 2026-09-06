Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл первые официальные подробности переговоров Владимира Путина в Кремле со специальными представителями президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, переговорщики Трампа пообещали напрямую применить выводы и условия, полученные в Москве, в ходе встреч в Киеве для достижения прочного перемирия. Тем временем влиятельное издание «Аксиос» обнародовало информацию о том, что в этом диалоге за закрытыми дверями в Кремле также тайно участвовал высокопоставленный чиновник Министерства финансов США по санкционной политике, и сообщило, что стороны согласовали четкий план действий, который будет объявлен в ближайшие недели.

Сигналы Путина, направленные в Киеву: Реальность на фронте и истинные истоки конфликта

Российская сторона открыто изложила основные требования и оценки, которые должны дойти до руководства Украины через американских представителей:

Инструкции для переговоров в Киеве: Как подчеркнул Юрий Ушаков, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пообещали полностью задействовать все соображения и геополитические оценки, полученные от российского лидера, для поиска пути к прочному миру на официальных переговорах в Киеве;

Признание превосходства на поле боя: В ходе переговоров были отмечены реальные успехи и продвижение вперед Вооруженных сил России на поле боя, а также выражена твердая уверенность в том, что поставленные военно-политические цели обязательно будут достигнуты;

Требование устранить первопричины: Было указано на невозможность достижения перемирия без устранения всех первоначальных причин («первопричин») войны; в то же время стороны подтвердили готовность совместно работать над поиском политико-дипломатических решений;

Исторический вопрос и тема нацизма: Путин обратил внимание на то, что киевская администрация занимается перезахоронением нацистских преступников и перестала скрывать свое истинное лицо, и, по словам Ушакова, американские представители официально «взяли этот аспект на карандаш».

Шумиха вокруг «Аксиос»: Минфин США и торг по тайным санкциям

Западная пресса разоблачила, что эта дипломатическая миссия в Кремле не ограничилась лишь сухими политическими разговорами:

Участие санкционного чиновника в Москве: По данным «Аксиос», в состав американской делегации лично вошла Джин Ланг — чиновник Министерства финансов США, непосредственно отвечающая за политику санкций против России;

Отдельный диалог с Кириллом Дмитриевым: Хотя Ланг не вошла в зал встреч с Путиным, она провела отдельные закрытые переговоры со специальным представителем президента России по экономическим вопросам и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым;

Вероятность экономических сделок: Одновременное появление в Москве представителей Минфина США, Совета национальной безопасности (НСК) и Госдепартамента свидетельствует о том, что обсуждался вопрос отмены или смягчения финансовых и экономических ограничений, введенных против России, в обмен на мирное перемирие.

«Будет объявлено в ближайшие недели»: Новый этап диалога Трампа и Путина

Белый дом возлагает большие надежды на эту миссию и заявляет о близости неожиданных новостей:

План, который скоро будет обнародован: Представитель Белого дома сообщил, что стороны согласовали четкий план дальнейших шагов, который будет официально представлен общественности в ближайшие недели;

Поездка в Киев: Американская сторона ожидает, что столь же продуктивные и результативные встречи, как в Москве, с успехом пройдут и в украинской столице;

Диалог президентов сохранится: Переговоры были признаны своевременными и чрезвычайно полезными для обеих сторон. Было официально подтверждено, что прямые личные контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будут последовательно продолжаться, а работа по линии Уиткоффа и Кушнера не остановится.

Как вы думаете, заставят ли эти тайные переговоры посланников Трампа и Минфина США по санкциям Киев подчиниться требованиям Путина? Верите ли вы, что обещанный к объявлению в ближайшие недели «четкий план» поставит реальную точку в кровопролитном конфликте в Украине? Оставляйте свои мнения в комментариях!