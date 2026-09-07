В Узбекистане объявлена новая специальная стипендиальная программа для выпускников
Центральный банк Республики Узбекистан запускает перспективную и масштабную стипендиальную программу для студентов выпускных курсов высших учебных заведений. Эта инициатива призвана не только оказать финансовую поддержку талантливой молодежи, но и открыть для нее двери к уникальным возможностям: прохождению прямой стажировки в системе главного финансового регулятора страны, закреплению теоретических знаний на практике и становлению востребованными специалистами в будущем.
Размер стипендии и 15-часовая стажировка в неделю: что получат студенты?
Для талантливой молодежи, прошедшей отбор, предусмотрен ряд льгот и преимуществ:
Финансовое стимулирование: Размер стипендии установлен на уровне не менее трехкратного базового расчетного величины (БРВ) — на данный момент это составляет 1 миллион 320 тысяч сумов в месяц;
Непосредственная стажировка в Центральном банке: Победители будут проходить стажировку в структурных подразделениях головного банка в режиме не более 15 часов в неделю;
Профессиональные навыки: Студенты без отрыва от учебы смогут ближе ознакомиться с внутренними механизмами банковской системы и накопить солидный практический опыт.
Кто может принять участие? Охватываемые направления и требования
Программа охватывает широкий спектр современных специальностей:
Круг участников: Студенты выпускных курсов бакалавриата и магистратуры дневной формы обучения вузов;
Академическая успеваемость и знание языков: Обязательное условие — высокая успеваемость по итогам прошлого учебного года. Кроме того, помимо государственного языка, требуется владение русским и английским языками на уровне не ниже B2;
Охватываемые сферы: Экономика, финансы, банковское дело, статистика, бухгалтерский учет, мировая экономика, а также направления IT, искусственный интеллект, программная инженерия, информационная безопасность, юриспруденция, медиадизайн, филология и переводческое дело.
Кому отдается предпочтение в отборе? (Бонусные факторы)
Кандидаты, имеющие следующие сертификаты и достижения, получат значительное преимущество при отборе:
Международные финансовые сертификаты: Обладатели ACCA и аналогичных международно признанных программ;
Современные навыки и знание языков: Опыт работы с Большими данными (Big Data) и балл IELTS 7.0 и выше;
Победители олимпиад: Молодые люди, добившиеся успехов в престижных олимпиадах и конкурсах по финансам, экономике и информационным технологиям.
Этапы отбора и важные сроки: Поторопитесь!
Конкурс проходит в несколько прозрачных этапов:
До 11 сентября: Подача документов через официальный Telegram-бот Центрального банка (@cbu_official_bot);
15 сентября (в 10:00): Первый этап — отборочные тестовые испытания;
16 сентября: Второй этап — собеседование по иностранным языкам;
18 сентября: Заключительный этап — решающее индивидуальное собеседование с экспертной группой.
Как вы думаете, насколько запуск Центральным банком столь масштабной программы стипендий и стажировок поможет снизить «кадровый голод» в банковской системе? Какие еще инициативы необходимы для устранения разрыва между теорией в вузах и реальной банковской практикой? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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