В Узбекистане объявлена новая специальная стипендиальная программа для выпускников

Центральный банк Республики Узбекистан запускает перспективную и масштабную стипендиальную программу для студентов выпускных курсов высших учебных заведений. Эта инициатива призвана не только оказать финансовую поддержку талантливой молодежи, но и открыть для нее двери к уникальным возможностям: прохождению прямой стажировки в системе главного финансового регулятора страны, закреплению теоретических знаний на практике и становлению востребованными специалистами в будущем.

Размер стипендии и 15-часовая стажировка в неделю: что получат студенты?

Для талантливой молодежи, прошедшей отбор, предусмотрен ряд льгот и преимуществ:

Финансовое стимулирование: Размер стипендии установлен на уровне не менее трехкратного базового расчетного величины (БРВ) — на данный момент это составляет 1 миллион 320 тысяч сумов в месяц;

Непосредственная стажировка в Центральном банке: Победители будут проходить стажировку в структурных подразделениях головного банка в режиме не более 15 часов в неделю;

Профессиональные навыки: Студенты без отрыва от учебы смогут ближе ознакомиться с внутренними механизмами банковской системы и накопить солидный практический опыт.

Кто может принять участие? Охватываемые направления и требования

Программа охватывает широкий спектр современных специальностей:

Круг участников: Студенты выпускных курсов бакалавриата и магистратуры дневной формы обучения вузов;

Академическая успеваемость и знание языков: Обязательное условие — высокая успеваемость по итогам прошлого учебного года. Кроме того, помимо государственного языка, требуется владение русским и английским языками на уровне не ниже B2 ;

Охватываемые сферы: Экономика, финансы, банковское дело, статистика, бухгалтерский учет, мировая экономика, а также направления IT, искусственный интеллект, программная инженерия, информационная безопасность, юриспруденция, медиадизайн, филология и переводческое дело.

Кому отдается предпочтение в отборе? (Бонусные факторы)

Кандидаты, имеющие следующие сертификаты и достижения, получат значительное преимущество при отборе:

Международные финансовые сертификаты: Обладатели ACCA и аналогичных международно признанных программ;

Современные навыки и знание языков: Опыт работы с Большими данными (Big Data) и балл IELTS 7.0 и выше ;

Победители олимпиад: Молодые люди, добившиеся успехов в престижных олимпиадах и конкурсах по финансам, экономике и информационным технологиям.

Этапы отбора и важные сроки: Поторопитесь!

Конкурс проходит в несколько прозрачных этапов:

До 11 сентября: Подача документов через официальный Telegram-бот Центрального банка ( @cbu_official_bot );

15 сентября (в 10:00): Первый этап — отборочные тестовые испытания;

16 сентября: Второй этап — собеседование по иностранным языкам;

18 сентября: Заключительный этап — решающее индивидуальное собеседование с экспертной группой.

Как вы думаете, насколько запуск Центральным банком столь масштабной программы стипендий и стажировок поможет снизить «кадровый голод» в банковской системе? Какие еще инициативы необходимы для устранения разрыва между теорией в вузах и реальной банковской практикой? Оставляйте свои мнения в комментариях!