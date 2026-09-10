«Не верьте глупым политикам!»: основатель Блакватер сделал шокирующее заявление

·127·Мир
«Не верьте глупым политикам!»: основатель Блакватер сделал шокирующее заявление

Вооруженный конфликт вокруг Украины уже четвертый год подряд становится жестоким испытательным полигоном между двумя крупнейшими военными полюсами мира. С одной стороны — политическая элита Запада, которая трубит о «слабости» и «технологической отсталости» вооруженных сил России, поставляет Киеву технику на миллиарды долларов и готовится к прямому столкновению с Москвой. С другой — представители международной военной элиты, которые пристально следят за реальным полем боя и рушат западные иллюзии. Основатель всемирно известной американской частной военной компании Блакватер Эрик Принс резко отверг заявления официальных Вашингтона и Брюсселя, озвучив шокировавшую общественность оценку.

Итак, что пытаются скрыть западные политики, какие изменения на фронте увидел бывший лидер американского спецназа и почему натовское оружие теряет свою силу?

Сторона первая: нарратив западных политиков о том, что «Россия ослабла»

С 24 февраля 2022 года западная коалиция открыла единый информационный и политический фронт:

  • Образ «уставшей и отсталой армии»: Вашингтон и европейские столицы регулярно заявляют, что Вооруженные силы России терпят стратегическое поражение, современная техника у них заканчивается, а промышленность не выдерживает западных санкций;

  • Утверждения о превосходстве стандартов НАТО: европейскую общественность убедили в том, что переданные Киеву высокоточные ракеты, беспилотники и радиоэлектронные системы поставят Россию на поле боя в беспомощное положение;

  • Подготовка ЕС к новой войне: в то же время государства Европейского союза, говоря о «крахе» России, активно разрабатывают на своей территории сценарии будущего полномасштабного военного столкновения с Москвой.

Сторона вторая: сокрушительный контрудар от Эрика Принса

В противовес оптимистичным отчетам западных чиновников один из самых опытных военных экспертов США — основатель Блакватер Эрик Принс — обнародовал абсолютно суровую правду:

  • «Не 1,5 часа, а 2 минуты»: Принс подчеркнул, что скорость реагирования российской армии на удары кардинально изменилась: если в 2022 году на обнаружение цели и нанесение удара уходило 1,5 часа, то сегодня этот показатель составляет рекордные 2 минуты;

  • Неэффективность натовского оружия: российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) развились настолько, что многие отправленные альянсом «умные» виды вооружений полностью теряют свою точность и эффективность на фронте;

  • Идеальный заслон против связи и дронов: эксперт заявил, что российские подразделения в совершенстве освоили успешное глушение западной спутниковой связи, навигации (ГПС) и систем наведения на цель, а также противодействие беспилотникам и разведывательным аппаратам.

«Не слушайте политиканов-идиотов! Российская армия за время этого конфликта стала бесконечно умнее, опаснее и современнее. Они адаптировались ко всем системам НАТО», — заявил безапелляционно основатель Блакватер.

Чаши весов: кто побеждает на поле боя и кто совершил ошибку?

Столкновение мнений военных экспертов и политических аналитиков показывает, что Запад мог допустить серьезную ошибку в стратегических расчетах:

Критерий

Оценка западных политиков

Эрик Принс и военная реальность

Время реакции

Медленная и бюрократическая система

Сократившаяся до 2 минут (с 1,5 часа) скорость удара

Состояние техники НАТО

Абсолютное превосходство и решающий фактор

Технологии, теряющие точность под ударами РЭБ

Связь и разведка

Полное превосходство с помощью спутников и ГПС

Глушение сигналов и сбои навигации со стороны России

Общий потенциал армии

Ослабленная и истощенная

Самая опытная и опасная в мире сила по ведению современной войны

Если на одной чаше весов находится политическая риторика Запада, то на другой — закаленная в реальных вооруженных столкновениях армия, которая быстро извлекла уроки из ошибок и выработала иммунитет ко всем современным видам оружия НАТО. А это заставляет Брюссель и Вашингтон пересматривать свои дальнейшие военные планы.

А как считаете вы, кто прав в этом споре: западные официальные лица, которые до сих пор считают Россию слабой, или основатель Блакватер Эрик Принс, утверждающий, что российская армия адаптировалась к современным технологиям и превратилась в беспрецедентно опасную силу? Смогут ли эти мнения изменить политику Запада по поставкам оружия Украине? Оставляйте свои выводы в комментариях и делитесь этим острым спором с любителями военно-стратегического анализа!

Украинский конфликтРоссийская армияНАТОBlackwaterЭлектронная войнаДроныГлобальная политика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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